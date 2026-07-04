Desivá analýza: Životnosť ruských vojakov na Ukrajine je len 20 až 35 minút

LONDÝN - Ukrajinské drony podľa novej analýzy výrazne menia situáciu na ukrajinskom bojisku a spôsobujú Rusku vysoké straty. Oxfordský historik Peter Frankopan tvrdí, že na niektorých úsekoch frontu ruskí vojaci po príchode do bojovej zóny prežívajú iba 20 až 35 minút.
Takéto hodnotenie priniesol britský denník The Independent, ktorý sa odvoláva na analýzu oxfordského historika Petra Frankopana. Ten vychádzal z údajov zverejňovaných ruskými vojenskými blogermi a svoje závery predstavil aj v časopise Foreign Policy.
Drony podľa analýzy zásadne menia priebeh bojov
Frankopan tvrdí, že Rusko naďalej uplatňuje taktiku označovanú ako „mlynček na mäso“, keď na front posiela veľké množstvo vojakov s cieľom vyčerpať ukrajinskú obranu.
Podľa neho sa však účinnosť tejto stratégie výrazne znižuje, pretože bojisku čoraz viac dominujú ukrajinské bezpilotné lietadlá. Tie podľa jeho slov spôsobujú ruským silám mimoriadne vysoké straty.
„Rusko od začiatku roka prichádza v priemere o približne 30-tisíc vojakov mesačne. Priemerná životnosť ruského regrúta od príchodu na výcvik až po smrť v bojovej zóne predstavuje desať dní až tri týždne. Na niektorých úsekoch frontu zomierajú už 20 až 35 minút po príchode,“ uvádza Frankopan.
Straty Ruska majú byť niekoľkonásobne vyššie
The Independent pripomína aj odhady, podľa ktorých na jedného vyradeného ukrajinského vojaka pripadá až osem zabitých alebo zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl.
Britská spravodajská služba GCHQ zároveň v máji informovala, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 prišlo o život takmer pol milióna ruských vojakov.
Delostrelectvo čelí neustálemu dohľadu
Analýza upozorňuje, že veľké problémy má predovšetkým ruské delostrelectvo. Ukrajinské prieskumné drony podľa nej nepretržite monitorujú priestor v okolí frontovej línie a dokážu odhaliť aj minimálny pohyb. Ruské delá sú preto nútené zotrvávať na rovnakých pozíciách, čím sa stávajú ľahším cieľom následných útokov.
Ukrajina útočí hlboko vo vnútrozemí Ruska
Podľa britského denníka Kyjev v posledných mesiacoch výrazne rozšíril aj útoky na vzdialené ciele. Terčom sa stávajú rafinérie, sklady pohonných hmôt aj zásobovacie trasy.
Ukrajina zároveň výrazne zvýšila dolet svojich bezpilotných lietadiel. Kým v roku 2022 hovorilo ministerstvo obrany o schopnosti zasahovať ciele vzdialené približne 630 kilometrov, dnes podľa denníka útočia ukrajinské drony až do vzdialenosti okolo 1 750 kilometrov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom roka 2026 vyhlásil, že bezpilotné lietadlá už ničia viac ako 80 percent ruských cieľov, pričom väčšina z nich pochádza z domácej výroby.
Nedostatok palív môže posilniť pozíciu Kyjeva
The Independent dodáva, že pokračujúce útoky na ruskú energetickú infraštruktúru prispeli aj k nedostatku pohonných hmôt. Problémy sa podľa denníka objavujú od okupovaného Krymu až po oblasti východnej Sibíri.
Britský denník na záver konštatuje, že vývoj na bojisku by mohol posilniť vyjednávaciu pozíciu Ukrajiny v prípade obnovenia mierových rokovaní.