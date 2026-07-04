Sobota4. júl 2026, meniny má Prokop, zajtra Cyril, Metod

Desivá analýza: Životnosť ruských vojakov na Ukrajine je len 20 až 35 minút

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Ukrajinské drony podľa novej analýzy výrazne menia situáciu na ukrajinskom bojisku a spôsobujú Rusku vysoké straty. Oxfordský historik Peter Frankopan tvrdí, že na niektorých úsekoch frontu ruskí vojaci po príchode do bojovej zóny prežívajú iba 20 až 35 minút.

Takéto hodnotenie priniesol britský denník The Independent, ktorý sa odvoláva na analýzu oxfordského historika Petra Frankopana. Ten vychádzal z údajov zverejňovaných ruskými vojenskými blogermi a svoje závery predstavil aj v časopise Foreign Policy.

Drony podľa analýzy zásadne menia priebeh bojov

Frankopan tvrdí, že Rusko naďalej uplatňuje taktiku označovanú ako „mlynček na mäso“, keď na front posiela veľké množstvo vojakov s cieľom vyčerpať ukrajinskú obranu.

Podľa neho sa však účinnosť tejto stratégie výrazne znižuje, pretože bojisku čoraz viac dominujú ukrajinské bezpilotné lietadlá. Tie podľa jeho slov spôsobujú ruským silám mimoriadne vysoké straty.

„Rusko od začiatku roka prichádza v priemere o približne 30-tisíc vojakov mesačne. Priemerná životnosť ruského regrúta od príchodu na výcvik až po smrť v bojovej zóne predstavuje desať dní až tri týždne. Na niektorých úsekoch frontu zomierajú už 20 až 35 minút po príchode,“ uvádza Frankopan.

Straty Ruska majú byť niekoľkonásobne vyššie

The Independent pripomína aj odhady, podľa ktorých na jedného vyradeného ukrajinského vojaka pripadá až osem zabitých alebo zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl.

Britská spravodajská služba GCHQ zároveň v máji informovala, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 prišlo o život takmer pol milióna ruských vojakov.

Delostrelectvo čelí neustálemu dohľadu

Analýza upozorňuje, že veľké problémy má predovšetkým ruské delostrelectvo. Ukrajinské prieskumné drony podľa nej nepretržite monitorujú priestor v okolí frontovej línie a dokážu odhaliť aj minimálny pohyb. Ruské delá sú preto nútené zotrvávať na rovnakých pozíciách, čím sa stávajú ľahším cieľom následných útokov.

Ukrajina útočí hlboko vo vnútrozemí Ruska

Podľa britského denníka Kyjev v posledných mesiacoch výrazne rozšíril aj útoky na vzdialené ciele. Terčom sa stávajú rafinérie, sklady pohonných hmôt aj zásobovacie trasy.

Ukrajina zároveň výrazne zvýšila dolet svojich bezpilotných lietadiel. Kým v roku 2022 hovorilo ministerstvo obrany o schopnosti zasahovať ciele vzdialené približne 630 kilometrov, dnes podľa denníka útočia ukrajinské drony až do vzdialenosti okolo 1 750 kilometrov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom roka 2026 vyhlásil, že bezpilotné lietadlá už ničia viac ako 80 percent ruských cieľov, pričom väčšina z nich pochádza z domácej výroby.

Nedostatok palív môže posilniť pozíciu Kyjeva

The Independent dodáva, že pokračujúce útoky na ruskú energetickú infraštruktúru prispeli aj k nedostatku pohonných hmôt. Problémy sa podľa denníka objavujú od okupovaného Krymu až po oblasti východnej Sibíri.

Britský denník na záver konštatuje, že vývoj na bojisku by mohol posilniť vyjednávaciu pozíciu Ukrajiny v prípade obnovenia mierových rokovaní.

Viac o téme: StratyŽivotnosťRuskí vojaciRuskoUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský prezident Vladimir Putin
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Zahraničné
Zúfalstvo v Rusku: VIDEO
Zúfalstvo v Rusku: VIDEO Nedostatok paliva vyvoláva konflikty na benzínkach, problém už priznal aj Putin
Zahraničné
Alexander Lunin
Putinovi sa vyhrážal vzburou armády: Ruského veterána zatkla na druhý deň polícia!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcérka Lucie Gašparíkovej oslavuje narodeniny
Dcérka Lucie Gašparíkovej oslavuje narodeniny
Prominenti
Minister Juraj Blanár na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
Minister Juraj Blanár na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
Správy
Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!
Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!
Prominenti

Domáce správy

Des a hrôza na
Des a hrôza na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi: Zúfalí ľudia v zhnusení utekajú, situácia je neúnosná!
Domáce
Mafia ako z 90.
Mafia ako z 90. rokov? Polícia odhalila fungovanie nebezpečnej skupiny
Domáce
FOTO Na horách sa poriadne
Na horách sa poriadne rozfúka: V platnosti sú výstrahy až do sobotného rána
Domáce
Pozor na kúpanie: ÚVZ varuje pred nebezpečnou vodou na viacerých kúpaliskách a jazerách
Pozor na kúpanie: ÚVZ varuje pred nebezpečnou vodou na viacerých kúpaliskách a jazerách
Košice

Zahraničné

Na snímke, ktorú zverejnila
Desivá analýza: Životnosť ruských vojakov na Ukrajine je len 20 až 35 minút
Zahraničné
Ilustračné foto
Šokujúci prípad: Mladá žena pomohla seniorke s nákupom! Tá ju priviedla k synovi, aby ju znásilnil
Zahraničné
Chameneího telo pred pohrebom
Milióny ľudí mieria na pohreb Chameneího: Pred mešitou sa už tvoria dlhé rady
Zahraničné
Vincent Lorenzo Fiordilino
Neuveriteľný prípad: Rodina našla dieťa v bazéne, arogantný lekár ho vyhlásil za mŕtve! Zázrak v márnici
Zahraničné

Prominenti

FOTO Sexbomba zo známych filmov:
Sexbomba zo známych filmov: Všetci ju chceli... HOLÚ!
Osobnosti
FOTO vnútri! Eva Cifrová nafotila šteklivé
Eva Cifrová nafotila šteklivé zábery: Fúúú... veď je na nich úplne nahá!
Domáci prominenti
Rita Ora
Rita Ora rozpálila Mykonos: Telo bohyne, ale... Čo to má, preboha, na hlave?
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Jana Hrmová
Exfarmárke Hrmovej ide karta: FOTO Kúpila si ďalší byt! Z tohto výhľadu odpadnete
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Česká expedícia brázdi Egejské
Česká expedícia brázdi Egejské more ako v praveku: Neuveríte, na čom sa plavia
Zaujímavosti
Kolonoskopia bez zbytočného strachu:
Kolonoskopia bez zbytočného strachu: Takto sa pripravíte na vyšetrenie, ktoré môže zachrániť život
vysetrenie.sk
Had sa ukryl na
DES a HRÔZA: TOTO vás posadí na zadok! POZRITE, čo našla rodina za televízorom
Zaujímavosti
Dionysios Tabakis
Kňaz sa stal hudobnou senzáciou: Spája chorály, metal aj techno! Odkazuje, že gitaru stvoril Boh
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce
Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk

Ekonomika

Dovolenkové pasce vás môžu stáť stovky eur: Zistite, či by ste naleteli! (kvíz)
Dovolenkové pasce vás môžu stáť stovky eur: Zistite, či by ste naleteli! (kvíz)
Lacnejší plyn a elektrina? Štát zásadne mení pravidlá a určí, kto je zraniteľný odberateľ!
Lacnejší plyn a elektrina? Štát zásadne mení pravidlá a určí, kto je zraniteľný odberateľ!
„Ani náboj na Ukrajinu“ v číslach: Export zbraní a munície trhá rekordy, zbrojovky nikdy nezarábali viac!
„Ani náboj na Ukrajinu“ v číslach: Export zbraní a munície trhá rekordy, zbrojovky nikdy nezarábali viac!
Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)
Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)

Šport

Argentína – Kapverdy: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Argentína – Kapverdy: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Kolumbia – Ghana: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Kolumbia – Ghana: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obrovská dráma: Súboj Austrálie s Egyptom o osemfinále rozhodli až penalty
MS VO FUTBALE 2026 Obrovská dráma: Súboj Austrálie s Egyptom o osemfinále rozhodli až penalty
MS vo futbale
Famózny výkon priniesol životný úspech: Slovensko oslavuje novopečeného majstra sveta!
Famózny výkon priniesol životný úspech: Slovensko oslavuje novopečeného majstra sveta!
Vodné športy

Auto-moto

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Doprava
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
Klasické testy
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
Doprava
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako získať rekreačný príspevok 275 eur a na čo všetko ho môžete v roku 2026 minúť
Ako získať rekreačný príspevok 275 eur a na čo všetko ho môžete v roku 2026 minúť
Dovolenka a Choroba
Strieborná ekonomika: Slovensko nezadržateľne starne. Ako v jednom tíme premostiť priepasť medzi generáciou Z a kolegami 60+
Strieborná ekonomika: Slovensko nezadržateľne starne. Ako v jednom tíme premostiť priepasť medzi generáciou Z a kolegami 60+
Vzťahy na pracovisku
UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
Domáce
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Po škole do zamestnania

Varenie a recepty

Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Domáca šumivá malinovka: Živý nápoj s prírodnými bublinkami
Domáca šumivá malinovka: Živý nápoj s prírodnými bublinkami
Rady a tipy
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Buchty a šišky

Technológie

Rusko oživilo monštrum zo studenej vojny. Admirál Nachimov dostal nové zbrane a má predbehnúť lode NATO
Rusko oživilo monštrum zo studenej vojny. Admirál Nachimov dostal nové zbrane a má predbehnúť lode NATO
Armádne technológie
V počítači ho máš možno aj ty. Chyba v tomto bežnom programe môže hackerom otvoriť dvere, opravu si musíš nainštalovať ručne
V počítači ho máš možno aj ty. Chyba v tomto bežnom programe môže hackerom otvoriť dvere, opravu si musíš nainštalovať ručne
Bezpečnosť
Tvoj Wi-Fi router má skrytú stránku, o ktorej veľa ľudí netuší. Ukáže ti, prečo ti doma vypadáva internet
Tvoj Wi-Fi router má skrytú stránku, o ktorej veľa ľudí netuší. Ukáže ti, prečo ti doma vypadáva internet
Návody
Máš moderné auto? Na túto ochranu vodiči často zabúdajú
Máš moderné auto? Na túto ochranu vodiči často zabúdajú
Autá

TN LIVE

Komárno ohlásilo tretiu letnú posilu. Prichádza odchovanec Žiliny, v Niké lige odohral takmer sto duelov
Komárno ohlásilo tretiu letnú posilu. Prichádza odchovanec Žiliny, v Niké lige odohral takmer sto duelov
Nike-liga
Egypt oslavuje historický postup do osemfinále MS. Rozhodnutie prišlo v penaltovej dráme
Egypt oslavuje historický postup do osemfinále MS. Rozhodnutie prišlo v penaltovej dráme
Šport
Nečakaný krok Philadelphie, mladému Švédovi ponúkla šialenú zmluvu. Anaheim musí reagovať
Nečakaný krok Philadelphie, mladému Švédovi ponúkla šialenú zmluvu. Anaheim musí reagovať
Šport
Fantastický úspech pre slovenskú kanoistiku. Na mládežníckych majstrovstvách sveta oslavuje zlato hneď dvakrát
Fantastický úspech pre slovenskú kanoistiku. Na mládežníckych majstrovstvách sveta oslavuje zlato hneď dvakrát
Šport

Bývanie

Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali
Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali
Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce

Pre kutilov

Posuvné dvere na mieru do 100 €? Lukáš vám ukáže, ako si ich môžete vyrobiť svojpomocne
Posuvné dvere na mieru do 100 €? Lukáš vám ukáže, ako si ich môžete vyrobiť svojpomocne
Rekonštrukcia interiéru
Na Morave prerobila starú chalupu na nepoznanie: Keď vojdete dnu, zabudnete, že nie ste v Toskánsku
Na Morave prerobila starú chalupu na nepoznanie: Keď vojdete dnu, zabudnete, že nie ste v Toskánsku
Chalupa
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Zelenina a ovocie
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026: Sober curious mení pravidlá pitia, ľudia síce pijú menej alkoholu, no na drinkoch si dávajú záležať
Zábava
Leto 2026: Sober curious mení pravidlá pitia, ľudia síce pijú menej alkoholu, no na drinkoch si dávajú záležať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na snímke, ktorú zverejnila
Zahraničné
Desivá analýza: Životnosť ruských vojakov na Ukrajine je len 20 až 35 minút
Ilustračné foto
Zahraničné
Šokujúci prípad: Mladá žena pomohla seniorke s nákupom! Tá ju priviedla k synovi, aby ju znásilnil
Vincent Lorenzo Fiordilino
Zahraničné
Neuveriteľný prípad: Rodina našla dieťa v bazéne, arogantný lekár ho vyhlásil za mŕtve! Zázrak v márnici
Interpol pátra po 39-ročnej
Zahraničné
Majú podozrivú! TOTO je žena, ktorá má stáť za brutálnym bombovým útokom v Monaku! Zverejnili DETAILY

Ďalšie zo Zoznamu