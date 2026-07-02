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Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa komentátora magazínu Forbes Melika Kaylana dostáva pod čoraz väčší tlak. Tvrdí, že ak bude súčasný vývoj pokračovať, šéf Kremľa môže v horizonte troch rokov prísť o moc. Za rozhodujúce považuje situáciu na fronte, problémy v ruskom zázemí aj rastúcu nervozitu medzi elitami.

Kombinácia problémov oslabuje Kremeľ

Melik Kaylan vo svojom komentári pre magazín Forbes tvrdí, že Putin sa ocitol v situácii, z ktorej bude čoraz ťažšie nájsť východisko. Podľa neho sa na seba nabaľuje niekoľko nepriaznivých faktorov, ktoré postupne oslabujú postavenie ruského prezidenta.

Jedným z nich má byť vývoj na okupovanom Kryme. Kaylan upozorňuje, že ukrajinské útoky výrazne skomplikovali zásobovanie polostrova pohonnými hmotami. Podľa jeho slov zostáva Rusku prakticky jediná významná zásobovacia tepna – Kerčský most, ktorý je zároveň jedným zo symbolov ruskej anexie Krymu.

Kerčský most považuje za zraniteľný bod

Komentátor tvrdí, že práve cisterny prevážajúce palivo cez Kerčský most predstavujú atraktívny cieľ pre ukrajinské ozbrojené sily.

Odvoláva sa pritom na svoje zdroje z prostredia ukrajinskej rozviedky, podľa ktorých sa pripravuje rozsiahly útok zameraný na narušenie týchto dodávok. Most síce už v minulosti čelil viacerým útokom, no stále zostáva funkčný.

Rozhodujúce je aj to, ako vojnu vnímajú Rusi

Kaylan zároveň zdôrazňuje, že o osude vojny nerozhoduje iba situácia na bojisku. Rovnako dôležité je podľa neho aj to, ako jednotlivé udalosti vníma verejnosť.

Ak sa podľa jeho názoru budú opakovať veľké neúspechy, ktoré nebude možné utajiť ani vysvetliť propagandou, môže sa v očiach Rusov celý konflikt zmeniť na symbol zlyhania. Putin podľa neho nebude schopný zabrániť poškodeniu svojej autority, čo môže výrazne oslabiť jeho postavenie.

Sociálne siete podľa neho odhaľujú rastúcu nespokojnosť

Autor komentára poukazuje aj na videá, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Na niektorých z nich ľudia hovoria o problémoch so zabezpečením benzínu, ďalšie zachytávajú násilné odvádzanie mužov do armády.

Podľa Kaylana sa objavujú aj prípady, keď príbuzní mobilizovaných blokujú vozidlá verbovačov. Medzi obyvateľmi sa podľa neho čoraz častejšie objavuje otázka, prečo tí, ktorí presadzujú mobilizáciu, sami nebojujú na fronte.

O osude Putina môžu rozhodnúť elity

Práve zhoršujúca sa situácia môže podľa komentátora vyvolať obavy medzi ľuďmi z najbližšieho okolia ruského prezidenta.

Domnieva sa, že elity si môžu začať klásť otázku, či za súčasný stav nesie zodpovednosť samotný Putin alebo či už stratil kontakt s realitou. Ak prevládne strach o vlastné postavenie, pokus o jeho odstránenie by podľa Kaylana mohol prísť práve z ich radov, nie od armády.

Kremeľ môže zasiahnuť viacero udalostí

Komentátor zároveň upozorňuje, že impulzom pre prípadný pád ruského prezidenta nemusí byť jediná udalosť.

Spomína možnosť ďalších rozsiahlych ukrajinských útokov na Moskvu, prípadný nedostatok potravín, nepokoje v regiónoch ako Tatársko, Baškirsko alebo Čečensko či možnú ukrajinskú operáciu na Kryme.

Za významný faktor označuje aj postoj Pekingu. Ak by sa podľa neho Čína rozhodla, že Putin už nie je spoľahlivým partnerom a stáva sa skôr záťažou, mohlo by to mať výrazný vplyv na jeho ďalšie postavenie.

Na záver Kaylan pripomína historické skúsenosti Ruska. Poukazuje na to, že v minulom storočí krajina dvakrát zažila zásadnú zmenu režimu po neúspešných vojenských konfliktoch – po prvej svetovej vojne a po vojne v Afganistane. Aj preto sa domnieva, že ak bude súčasný vývoj pokračovať alebo sa ešte zhorší, Putin môže byť podľa jeho odhadu do troch rokov zbavený moci.

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