VIDEO z tlačovky v Turecku baví internet: Nečakaný hosť skákal po stole, ľudia boli vo vytržení!

BODRUM - Tlačová konferencia v tureckom Bodrume mala nečakaného hosťa. Do miestnosti vošla túlavá mačka, vyskočila na stôl a okamžite na seba strhla pozornosť všetkých prítomných. Krátke video sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach.
Nečakaný hosť na konferencii
Účastníci tlačovej konferencie v tureckom Bodrume zažili moment, ktorý sa rýchlo stal hitom internetu. Počas podujatia sa v miestnosti objavila túlavá mačka, ktorá si to namierila priamo k stolu s rečníkmi.
Namiesto toho, aby sa držala bokom, vyskočila na stôl a začala sa pohybovať medzi mikrofónmi a dokumentmi. Prítomní tak na chvíľu prestali sledovať program a pozornosť sa presunula na štvornohého návštevníka.
Stala sa hlavnou hviezdou
Video zverejnené na sociálnych sieťach si ľudia okamžite obľúbili. Mnohí ho komentovali s humorom, že mačka sa po príchode na konferenciu okamžite stala hlavným rečníkom.
O záberoch informoval aj turecký portál Yeni Şafak, podľa ktorého sa video z Bodrumu stalo virálnym. Bližšie podrobnosti o samotnom podujatí však zverejnené neboli.
Turecko a mačky k sebe patria
Príbeh zaujal aj preto, že Turecko je známe silným vzťahom k túlavým mačkám. V mnohých mestách sa voľne pohybujú po uliciach, námestiach, obchodoch či verejných budovách a obyvatelia sa o ne často starajú.
Tentoraz si jedna z nich našla cestu až na tlačovú konferenciu. A hoci oficiálny program na chvíľu prerušila, podľa reakcií na internete nikomu príliš neprekážala.