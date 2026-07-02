Škandalózne plány v USA: Trumpovi ľudia chcú tehotným ženám obmedziť vstup do krajiny!

WASHINGTON - Poradcovia a priaznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa začali zaoberať úvahami, ako zablokovať tehotným ženám vstup do Spojených štátov, napísal dnes server Axios. Ide podľa neho o akýsi plán B po tom, ako americký najvyšší súd v utorok odmietol Trumpovu snahu zablokovať garantované právo na občianstvo deťom narodeným v USA.
Hneď po rozhodnutí súdu začali Trumpovi prominentní stúpenci, ako napríklad Sean Davis z konzervatívneho média The Federalist hovoriť o tom, že by Spojené štáty mali zakázať tehotným ženám vstup do krajiny, pretože deti narodené v USA majú nárok na americké občianstvo, s istými výnimkami, ktoré sa napríklad nevzťahujú na deti zahraničných diplomatov.
Deti narodené cudzincom v USA
Trumpov poradca Stephen Miller po utorkovom rozhodnutí súdu povedal, že USA by sa mali "veľmi dôkladne zamyslieť nad tým, koho vpúšťa do krajiny, a to aj len na obmedzený čas". Zdôvodnil to práve tým, že deti narodené cudzincom v USA majú nárok na občianstvo a výhody, ktoré z neho plynú. Trump myšlienku zakázať tehotným vstup do USA priamo nepodporil, ale jeho vláda aktívne bojuje proti turistike za účelom zabezpečenia občianstva deťom.
Nepravdivé údaje na žiadosti o víza
Ministerstvo spravodlivosti v utorok vyzvalo prokurátorov, aby sa zaoberali takzvanou "pôrodnou turistikou", teda praxou, keď tehotné ženy pricestujú do USA za účelom tam rodiť a zabezpečiť svojim deťom americké občianstvo. "Trestné právo Spojených štátov už zakazuje konanie, ktoré je typické pre mnoho z týchto plánov takzvanej pôrodnej turistiky," napísal námestník generálneho prokurátora Colin McDonald. "Napríklad mnoho takýchto prípadov začína podaním klamlivej žiadosti o víza – s nepravdivými údajmi o účele alebo dĺžke pobytu v USA," dodal s tým, že mnoho takýchto prípadov by sa dalo stíhať ako podvod s vízami, podvod v oblasti zdravotnej starostlivosti či prania špinavých peňazí.
Deti narodené v Spojených štátoch majú podľa 14. dodatku ústavy právo na občianstvo aj za predpokladu, že ich rodičia nie sú americkými občanmi. Trump sa to pokúsil zablokovať exekutívnym príkazom, ale najvyšší súd v utorok rozhodol, že by to bolo protiústavné. Americká vláda nesleduje počet detí narodených zahraničným návštevníkom, ale podľa externých odhadov sa tento počet pohybuje medzi 20.000 a 26.000 prípadmi ročne. Vlani sa v USA podľa oficiálnych údajov narodilo 3,6 milióna detí, pripomína Axios s tým, že takzvaná pôrodná turistika je vzácna.