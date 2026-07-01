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Diplomacia v Ankare: Kallasová a Erdogan hovorili o budúcnosti vzťahov EÚ a Turecka

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: TASR/AP/Marius Burgelman, TASR/AP/Riza Ozel)
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TASR

ANKARA - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová sa v utorok v Ankare stretla s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, s ktorým hovorila o posilňovaní vzájomných vzťahov. Stretnutie sa uskutočnilo týždeň pred summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v Turecku a zúčastnil sa na ňom aj komisár EÚ pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner a komisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Informuje o tom agentúra DPA.

Turecko ako kľúčový partner EÚ

„Turecko je kľúčovým partnerom v oblasti bezpečnosti, migrácie a energetiky, ako aj kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ,“ skonštatovala Kallasová na sieti X. S Erdoganom diskutovala o dôležitosti dobrých susedských vzťahov, vojne na Ukrajine, konfliktoch na Blízkom východe a prípravách na summit NATO. „Turecko významne prispieva k ochrane východného krídla Aliancie,“ pripomenula.

NATO summit v tieni napätia

Summit lídrov NATO v Turecku sa uskutoční 7. a 8. júla. V období pred summitom došlo k mnohým zatknutiam a v tureckom hlavnom meste platí od nedele rozsiahly zákaz demonštrácií. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International preto kritizovala návštevu predstaviteľov EÚ, ktorá sa podľa nich uskutočňuje v čase, keď turecké úrady obmedzujú slobodu prejavu a tlače.

Výzvy na prepustenie zadržaných

„Ekonomické partnerstvá, v rámci ktorých sa obetujú ľudské práva, nemôžu byť riešením geopolitických problémov našej doby,“ napísala organizácia Amnesty Turkey na X a vyzvala zástupcov Únie, aby presadili okamžité prepustenie zadržaných.

Turecko je kandidátskou krajinou do EÚ už od roku 1999. Prístupové rokovania sa začali o šesť rokov neskôr, avšak od roku 2018 sú zmrazené, najmä z dôvodu nedostatočného dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu.

Viac o téme: TureckoRecep Tayyip ErdoganKaja Kallasová
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