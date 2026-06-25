MIMORIADNY ONLINE Vojna nekončí! Zelenskyj si proti Rusku vedie celkom dobre, tvrdí Trump

WASHINIGTON/KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vedie celkom dobre, povedal dnes šéf Bieleho domu Donald Trump. Situáciu sledujeme online.
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6:20 Dvaja členovia odmínovacieho tímu pracujúci pre nórsku humanitárnu organizáciu Norwegian People ´ s Aid (NPA) dnes zomreli pri ruskom útoku v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti, informovali ukrajinské úrady aj samotná organizácia.
Zomiera veľa ľudí
"Aspoň sa drží. Na oboch stranách zomiera veľa ľudí, ale myslím, že si vedie celkom dobre, "povedal dnes Trump o Zelenskom, keď hovoril s novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Vlani vo februári schôdzka oboch prezidentov na tomto mieste skončila roztržkou, keď Trump okrem iného Zelenskému hovoril, že nemá v ruke karty pre víťazstvo proti Rusku.