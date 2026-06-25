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MIMORIADNE Zemetrasenie vo Venezuele! Prezidentka potvrdila desivú bilanciu obetí: Počet rýchlo rastie, nezvestných sú tisíce

Zemetrasenie vo Venezuele aktualizované
Zemetrasenie vo Venezuele (Zdroj: TASR/AP Photo/Pedro Mattey)
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ČTK

CARACAS - Venezuela sa spamätáva z dvoch silných zemetrasení, ktoré dnes po polnoci SELČ zasiahla jej severozápad. Úrady doteraz hlásia 164 obetí a 971 zranených, tisícky ďalších ľudí sú nezvestné. V krajine platí stav núdze, hlavné letiská aj školy sú zatvorené. Prichádzajú tiež prvé svedectvá a videá, informovali svetové agentúry. Viaceré krajiny ponúkajú Venezuele okamžitú pomoc a posielajú svoje špeciálne tímy.

Aktualizované 15:20 Viaceré krajiny ponúkajú Venezuele pomoc. Na katastrofu nad ránom zareagoval americký prezident Donald Trump, ktorý na svojej sieti Truth Social uviedol, že Spojené štáty sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť. Minister zahraničia Marco Rubio neskôr dodal, že USA do zasiahnutej krajiny na Trumpov pokyn okamžite vysielajú pátracie a záchranné tímy, zdravotnícke pomôcky a humanitárnu pomoc. Rodríguezová podľa agentúry AP povedala, že záchranárov vyslali aj Salvador, Mexiko a Katar.

"Tisíckam Venezuelčanov, ktorí boli nútení všetko opustiť, posielame všetku našu silu, vieru a modlitby. Zdieľame bolesť tých, ktorí prežívajú strašnú úzkosť z toho, že sa im stratili blízki," uviedla predstaviteľka venezuelskej opozície María Corina Machadová.

"Všetka moja podpora aj podpora Španielska patria venezuelskému ľudu po ničivých zemetraseniach, ku ktorým došlo dnes v noci. Naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami," napísal na sociálnej sieti X španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že jeho krajina je plne pripravená poskytnúť akúkoľvek núdzovú pomoc, ktorú by Venezuela mohla potrebovať.

"Modlíme sa za skoré uzdravenie zranených a v tomto ťažkom čase vyjadrujeme solidaritu všetkým zasiahnutým. India je pripravená poskytnúť všetku možnú pomoc," napísal na X šéf indickej vlády Naréndra Módí. "Nariadil som okamžité zaslanie humanitárnej pomoci na riešenie tejto mimoriadnej situácie. Napriek obrovským rozdielom musí rokovania každého vládcu vždy riadiť ľudskosť," uviedol ekvádorský prezident Daniel Noboa.

Česko je pripravené poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc pri záchranných operáciách a v pohotovosti je tiež český tím špecializovaný na vyhľadávanie a záchranu ľudí zo sutín. Nemecko je podľa ministra obrany Borisa Pistoriusa pripravené vyslať až šesť transportných lietadiel A400M, ktoré okrem vojakov dopravia aj vybavenie agentúry pre zvládanie prírodných katastrof.

Švajčiarsko vyšle záchranárov, pátracích psov a materiál, rovnako ako Holandsko; Portugalsko môže vyslať záchranné a pomocné tímy. Pomoc ponúkli aj Taliansko a Francúzsko. Na ceste sú tiež špecializované záchranné tímy koordinované OSN, zatiaľ čo EÚ aktivovala európsky satelitný monitorovací systém Copernicus, aby podporila záchranné operácie na mieste, napísala agentúra AFP.

Ponuky pomoci prišli aj od Argentíny, Bolívie, Brazílie, Čile, Iránu, Panamy či Uruguaja. Čína podľa tamojšieho ministerstva zahraničia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby Venezuele pomohla, povedal podľa Reuters hovorca tamojšieho ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchun.

Aktualizované 15:00 Prvé zemetrasenie o sile 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a epicentrum druhého o sile 7,5 stupňa sa nachádzalo 16 kilometrov juhozápadne od Morónu. Otrasy boli cítiť až v brazílskej Amazonii, zhruba 1700 kilometrov od venezuelskej metropoly Caracasu, aj v 1000 kilometrov vzdialenej kolumbijskej metropole Bogote.

Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze a povedala, že zatiaľ najmenej 164 ľudí zomrelo a 971 bolo zranených. Úrady podľa agentúry Reuters krátko po 08: 00 SELČ registrovali viac ako 6600 nezvestných.

Venezuelská štátna televízia VTV odvysielala zábery troch detí pokrytých prachom, ktoré boli živé vytiahnuté z trosiek v meste La Guaira v rovnomennom štáte na severe krajiny. Škody utrpela aj nemocnica v 150 kilometrov vzdialenom meste Tucacas, kde pred ňou podľa stanice stáli desiatky ľudí v zdravotníckom oblečení.

Zemetrasenie vo Venezuele
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Zemetrasenie vo Venezuele  (Zdroj: TASR/AP Photo/Pedro Mattey)

Kvôli zemetraseniu bolo poškodené a uzavreté hlavné letisko v meste Maiquetía neďaleko metropoly, v Caracase bola prerušená prevádzka metra a dodávky zemného plynu a niekde nešiel ani prúd a mobilný signál. Zamestnanci v caracaskej nemocnici Hospital de Clínicas počas nočnej zmeny pracovali v dvojnásobnom počte, aby mohli ošetrovať zranených. Školské budovy, v ktorých sa do konca týždňa nebude vyučovať, poslúžia ako evakuačné centrá a miesta pre dary.

Svedkovia uviedli, že pred zemetraseniami dostali na mobilný telefón varovanie. Keď otrasy začali, praskali múry, v miestnostiach sa rúcali predmety, ľudia kričali a vybiehali z kymácajúcich sa budov. Niektorí plakali, iní sa objímali a ďalší zvierali v náručí svojich domácich maznáčikov, zatiaľ čo sa okolo hromadil prach.

Zemetrasenie vo Venezuele
Zobraziť galériu (8)
Zemetrasenie vo Venezuele  (Zdroj: TASR/AP Photo/Pedro Mattey)

"Keď sme išli dole, vyzeralo to ako v horore. Museli sme preliezť trosky a všetko možné. Správca budovy s dieťaťom a všetci susedia schádzali dole. Videla som ale, že sa von dostala len jedna rodina," povedala podľa Reuters Maria Alejandra zo susednej budovy, ktorá neuviedla svoje priezvisko.

Na sociálnych sieťach už kolujú neoverené videá z La Guairy, na ktorých sú naklonené a poničené obytné budovy s nábytkom vypadnutým cez balkóny na ulici alebo pobúrené domy, okolo ktorých ľudia pátrajú po preživších.

Zemetrasenie vo Venezuele
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Zemetrasenie vo Venezuele  (Zdroj: TASR/AP Photo/Pedro Mattey)

Dnešné dvojité zemetrasenie je podľa Americkej geologickej služby (USGS) najsilnejšie, ktoré Venezuelu zasiahlo od roku 1900. Pri silnom zemetrasení v roku 1812, ktoré spôsobilo rozsiahle škody v Caracase a Méride, zomrelo na 30.000 ľudí.

Aktualizované 11:35 Po dvoch zemetraseniach, ktoré dnes po polnoci SELČ zasiahla severozápad Venezuely a ktoré si podľa prvých odhadov vyžiadali 32 mŕtvych, začali štáty po celom svete ponúkať pomoc. Kým USA, Katar a Mexiko už vyslali svoje záchranné tímy, pripravené pomôcť je tiež Česko, Španielsko, Čína i latinskoamerické krajiny.

MIMORIADNE Zemetrasenie vo Venezuele!
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: SITA/AP/Javier Campos)

Aktualizované 11:30 Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia, ktoré krajinu postihlo vo štvrtok. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti. „Vyjadrujem svoju najhlbšiu sústrasť obyvateľom Venezuely v súvislosti s ničivým zemetrasením. Naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami,“ povedal Pellegrini.

Aktualizované 11:25 Tragické zemetrasenie vo Venezuele prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa krajina a jej občania nachádzajú. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD). V mene vlády SR vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a zaželal skoré uzdravenie všetkým zraneným. „S veľkým zármutkom som prijal správy o ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu. Myslíme na všetkých, ktorých táto tragédia postihla, a vyjadrujeme solidaritu venezuelskému ľudu v týchto ťažkých chvíľach,“ povedal Fico.

Aktualizované 9:11 Podľa webovej stránky založenej predstaviteľmi venezuelskej opozície na evidovanie nezvestných osôb v krajine, bolo o 2.45 h miestneho času (8.45 h SEČL) v Caracase nezvestných 7381 osôb. Agentúra Reuters pripomína, že nejde o oficiálne údaje a nie je ich možné overiť.

Aktualizované 8:36 Česko je pripravené poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc pri záchranných operáciách vo Venezuele. Na sieti X to dnes uviedol premiér Andrej Babiš (ANO). 

Aktualizované 8:34 Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele. „S ľútosťou som prijal správu o ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Venezuelu a pripravili o život mnohých ľudí,“ napísal. Zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť juhoamerickej krajine pomoc.

 
 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele. „V tejto ťažkej chvíli ostávame v myšlienkach s venezuelským ľudom a vyjadrujeme mu našu solidaritu. Želám veľa síl záchranným zložkám a dobrovoľníkom, ktorí aktuálne pomáhajú v zasiahnutých oblastiach a rovnako tak skoré uzdravenie všetkým zraneným,“ napísal na sociálnej sieti šéf slovenskej diplomacie.

Aktualizované 7:16 Pri dvoch silných zemetraseniach zomrelo najmenej 32 ľudí. Podľa tlačových agentúr to v prvej bilancii oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Americká geologická služba (USGS) predtým odhadla, že obeťou môže byť 10.000 až 100.000. Zranených je zatiaľ 700 informovala tiež Rodríguezová. 

"Zrútili sa desiatky budov a my sa teraz venujeme náročnej úlohe zachraňovať životy tých, ktorých nám Boh dovolí zachrániť. Štát La Guaira čelí skutočnej tragédii a stal sa zónou katastrofy,"uviedla Rodrígezová vo vyhlásení, ktoré odvysielala miestna televízia. "Rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych, vyjadrujeme svoju sústrasť a podporu v týchto ťažkých chvíľach," dodala. Prezidentka tiež uviedla, že v najbližších hodinách dorazia do Venezuely záchranári zo zahraničia a poďakovala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho ponuku pomoci, napísal spravodajský server The Guardian.

MIMORIADNE Zemetrasenie vo Venezuele!
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 (Zdroj: SITA/AP/Javier Campos)

Prvé zemetrasenie o sile 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a jeho ohnisko bolo v 13-kilometrovej hĺbke. Krátko nato USGS ohlásila otrasy o sile 7,5 stupňa. Toto zemetrasenie bolo v hĺbke 10 kilometrov a jeho epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov na juhozápad od Morónu. Rodríguezová uviedla, že krajinu zasiahlo skoro 20 následných otrasov. Tieto zemetrasenia podľa AP patria k najsilnejším za viac ako 100 rokov.

Galéria: Zemetrasenie vo Venezuele

Vysoký počet obetí a veľké škody

"Pravdepodobný je vysoký počet obetí a veľké škody, katastrofa je rozsiahla," uviedla USGS a odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10.000 a 100.000, píše Reuters. Dočasná prezidentka kondolovala blízkym obetiam, o ich počte sa však v prejave vysielanom v štátnej televízii nezmienila, uvádzajú agentúry. Nejasné zostáva tiež to, koľko ľudí utrpelo zranenia. Agentúra AP píše, že bežní Venezuelčania aj opoziční politici Rodríguezovú kritizovali za to, že jej trvalo dlho, kým verejne prehovorila. Vyčítajú jej tiež, že úrady doteraz neinformovali o obetiach a zranených.

MIMORIADNE Zemetrasenie vo Venezuele!
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: SITA/AP/Javier Campos)

Veľa ľudí bolo doma

Uzavreté je hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu. Sú na ňom veľké škody, oznámila Rodríguezová. Minister vnútra Diosdado Cabello uviedol, že zlá je situácia v caracaskej štvrti Altamira, kde sa zrútili obytné domy a ďalšie budovy. Vyzval ľudí, aby zostali vonku, pretože následné otrasy môžu spôsobiť ďalšie škody. Vyzval vodičov, aby uvoľnili prejazd pre sanitky a ďalšie záchranárske vozidlá. V čase zemetrasenia bolo veľa ľudí doma, pretože v stredu Venezuela oslavovala štátny sviatok. Osemdesiatročná María Romerová žijúca v južnej časti Caracasu povedala, že polícia jej pomohla sa evakuovať z domu. "Toto zemetrasenie bolo strašné, dokonca horšie ako to v roku 1967," dodala.

Do ulíc Caracasu vyjazdili hasičské vozidlá a fasády niektorých domov sú silne poničené. Mnoho obyvateľov Caracasu sa hneď po zemetrasení ocitlo bez dodávok prúdu a pripojenia internetu. Jeden svedok uviedol, že na strane ich bytu popraskala stena a rozbilo sa sklo vo vstupnej hale. Podľa agentúry AP boli mnohí ľudia v šoku, pretože sa na domoch zrútili celé steny a z ulice bol vidieť nábytok. Americký systém varovania pred cunami vydal výstrahu pred hrozbou tohto javu pre Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo sa tiež ostrovov pri pobreží Venezuely - Aruby, Curaçaa a Bonairu. Asi po hodine bola výstraha zrušená.

Platí stav núdze

Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze po dvoch silných zemetraseniach, ktoré krajinu zasiahli v stredu, píše Reuters. Po dvoch na seba nadväzujúcich zemetraseniach Venezuelu zasiahlo skoro dvadsať následných otrasov, povedala Rodríguezová v prejave v štátnej televízii. Kvôli škodám je uzavreté hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu.

Človek v ohrození spustil zbierku na pomoc obetiam zemetrasení vo Venezuele

V reakcii na ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, spustila nezisková organizácia Človek v ohrození verejnú zbierku a kampaň na pomoc ľuďom v oblastiach postihnutých katastrofou. Prispieť je možné prostredníctvom darovacej stránky Človeka v ohrození alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 837.

„Výťažok zo zbierky bude použitý predovšetkým na zabezpečenie najnaliehavejšej humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy a prístup k základným životným potrebám,“ uviedla nezisková organizácia v tlačovej správe. Spresnila, že pomoc bude smerovať najmä na zabezpečenie potravín, pitnej vody, hygienických potrieb a náhradného bývania. „Zároveň nadväzujeme kontakt s partnerskými organizáciami v postihnutých oblastiach, aby sa pomoc dostala k ľuďom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ dodala neziskovka.

USA sú pripravené pomôcť Venezuele

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa si zemetrasenia vyžiadali zničujúci počet obetí. Rovnako ako venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová nezverejnil žiadny konkrétny údaj. Spojené štáty sú podľa šéfa Bieleho domu pripravené Venezuele pomôcť. "Obe zemetrasenia, ktoré práve zasiahli skvelých ľudí vo Venezuele, sú obrovské a zostali po nich zničujúce počty obetí," napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. "Spojené štáty sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť," odkázal. Uviedol, že nariadil americkým úradom, aby konali rýchlo. "Budeme stáť pri našich nových a skvelých priateľoch," uviedol tiež prezident.

Vzťahy medzi Washingtonom a Caracasom sa v posledných mesiacoch zlepšujú, píše agentúra Reuters. Tento rok v januári americké špeciálne sily z venezuelskej metropoly uniesli vtedajšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov, kde je obžalovaný z narkoterorizmu. Trumpova administratíva spolupracuje s dočasnou prezidentkou Rodríguezovou a výrazne zvýšila svoj vplyv na úrady tejto krajiny s veľkými zásobami ropy. Námestník amerického ministra zahraničia Christopher Landau dnes povedal, že americkí činitelia sú v kontakte s venezuelskými úradmi a mobilizujú pomoc pre postihnutú krajinu.

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Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode

Pre kutilov

Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

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Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
Partnerské vzťahy
Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
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Celý program
MIMORIADNE Streľba pri škole
Domáce
MIMORIADNE Streľba pri škole v Bratislave?! Žiaci vraj videla muža so zbraňou a počuli výstrely: Na mieste je polícia
Zemetrasenie vo Venezuele
Zahraničné
MIMORIADNE Zemetrasenie vo Venezuele! Prezidentka potvrdila desivú bilanciu obetí: Počet rýchlo rastie, nezvestných sú tisíce
Letný PRIESKUM pridáva stranám
Domáce
Letný PRIESKUM pridáva stranám poriadne vrásky na čele: Problém majú Demokrati, ale aj vládny Hlas!
Auto vrazilo do davu.
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Brutálny incident na MS vo futbale po zápase Česka: VIDEO Auto vrazilo do davu fanúšikov! 17 zranených

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