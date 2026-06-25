Kaliforniu zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie za desaťročia! Hlásia zranených

WASHINGTON - Zemetrasenie so silou 5,6 magnitúdy v stredu otriaslo vidieckou oblasťou na severozápade amerického štátu Kalifornia, uviedla americká geologická služba USGS. Najsilnejšie zemetrasenie v tomto regióne od roku 1940 si podľa úradov vyžiadalo niekoľko zranených. Prípadné väčšie škody nehlásili. Inormuje správa agentúry AP.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v oblasti okresu Mendocino, ktorú pokrývajú malé poľnohospodárske mestečká. Oblasť leží približne 225 kilometrov severovýchodne od San Francisca. Nemocnice hlásili podľa úradov niekoľko zranených osôb. Podrobnosti o povahe zranení alebo rozsahu nie sú známe. Otrasy podľa USGC pocítili ľudia naprieč regiónom a viedli k výpadkom elektrickej energie, ktoré ovplyvnili viac než 6000 obyvateľov šiestich miest v blízkosti epicentra. Ľudia boli vyzvaní, aby sa vyhýbali diaľniciam a cestám a umožnili prechod pracovníkov, ktorí majú skontrolovať škody a vykonať potrebné opravy.
„Bolo to takmer, ako keby niečo narazilo do budovy,“ opísala zemetrasenie Brie Leonová, ktorá so svojimi kolegami práve otvorila reštauráciu, keď sa budova začala triasť. „V tejto oblasti sa zemetrasenia vyskytujú, ale zvyčajne sú slabšie ako toto,“ poznamenala kalifornská seizmologička Lucy Jonesová. Podľa nej išlo o najsilnejšie zemetrasenie za takmer deväť desaťročí.