Európu sužujú extrémne horúčavy: Holandsko prvýkrát v histórii vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy

AMSTERDAM - Holandsko vyhlásilo na piatok po prvýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy a varovalo pred nebezpečnými podmienkami súvisiacimi s extrémne vysokými teplotami, ktoré posledný týždeň sužujú značnú časť Európy. Švajčiarsko vo štvrtok zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu za takmer 80 rokov. Informuje agentúra AFP.
Holandský kráľovský meteorologický ústav (KNMI) vydal červenú výstrahu pre väčšinu územia krajiny. Takmer všade sa očakávajú teploty od 33 do 38 stupňov Celzia, na niektorých miestach môže byť až 40 stupňov Celzia. Najvyšší stupeň sa vzťahuje na osem z 12 provincií Holandska, kým pre jeho severné oblasti, ako aj provinciu Zeeland na juhu, platí oranžový stupeň. Ten bol vyhlásený vo veľkej časti krajiny už niekoľko dní.
„Kombinácia vysokých teplôt a vlhkosti spôsobuje nepríjemné, dusivé teplo. V dôsledku toho môže každý pociťovať zdravotné problémy, ako sú dehydratácia, prehriatie a úpal,“ varoval KNMI. Zavedené opatrenia zostanú v platnosti aspoň do soboty. Najvyššia výstraha pred horúčavami platí v súčasnosti aj vo Švajčiarsku, v ktorom vo štvrtok padol po 80 rokoch teplotný rekord pre mesiac jún. V meste Bazilej na severe krajiny namerali vo štvrtok 38 stupňov Celzia. Po prvýkrát v histórii meraní počas júna vo Švajčiarsku stúpla teplota nad 37 stupňov Celzia, uviedla meteorologická služba MeteoSwiss. Predchádzajúci rekord 36,9 stupňa padol v roku 1947 práve v Bazileji. Horúčava podľa predpovedí služby potrvá do pondelka.