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Kendall Jenner je zaľúbená po uši: Fešáka nevystavuje ako kabelku! Chráni ho najmä pred... fuh

Kendall Jenner Zobraziť galériu (13)
Kendall Jenner (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Kým sestry Kardashianové zvyknú svoje lásky občas vystavovať ako nové kabelky, Kendall Jenner hrá úplne inú hru. A práve preto je jej románik s Jacobom Elordim momentálne jednou z najhorúcejších tém Hollywoodu. Nie preto, že by sa spolu ukazovali. Práve naopak. Čím viac sa skrývajú, tým viac sa o nich hovorí.

Prvé iskry medzi Kendall Jenner a Jacobom Elordim preskočili podľa médií už začiatkom roka 2026. Verejnosť si ich prvýkrát všimla počas oscarových afterpárty a neskôr na Coachelle, kde mali byť podľa viacerých správ mimoriadne blízki. Následne sa objavili informácie, že sa v skutočnosti stretávali už mesiace predtým. Potom prišiel Havaj. A podľa zákulisných zdrojov práve tam nastal zlom. Z flirtu sa začalo stávať niečo vážnejšie.

Kendall a Jacob trávili spolu čoraz viac času a ich vzťah sa údajne výrazne prehĺbil. Nasledovalo Japonsko. A teraz Austrália. Áno, Jacob ju už zobral do svojej domoviny. A v hollywoodskom preklade to znamená jediné: toto už nie je len "uvidíme, čo z toho bude". Podľa zdrojov portálu Page Six, je Kendall z Elordiho doslova "hotová" a ide o prvého muža za dlhé roky, ku ktorému cíti naozaj silné emócie. Údajne dokonca vidí spoločnú budúcnosť. A to je pri Kendall pomerne veľká vec.

Kendall Jenner a Jacob Elordi v Austrálii
Zobraziť galériu (13)
Kendall Jenner a Jacob Elordi v Austrálii  (Zdroj: Profimedia)

Kendall nikdy nepatrila medzi celebrity, ktoré by sa predbiehali vo verejných vyznaniach lásky. Dlhodobo si stráži súkromie viac než ktorýkoľvek iný člen mediálne známej rodiny a svoj nový vzťah sa snaží držať čo najďalej od mediálneho kolotoča, ktorý obklopuje jej rodinu. A úprimne? Dáva to zmysel. Jacob Elordi nie je basketbalista, rapper ani influencer. Je to herec, ktorý si súkromie stráži takmer posadnuto. Nežije na Instagrame, nepredáva svoj vzťah fanúšikom a nikdy nepôsobil ako človek, ktorý by túžil byť vedľajšou postavou v rodinnom seriáli Kardashianovcov.

Kendall a Jacob si vraj dávajú zmysel práve preto, že sú podobní. Obaja sú rezervovaní, majú minimálnu potrebu zdieľať súkromie a sú odťažití od typického hollywoodskeho exhibicionizmu. Fanúšikovia ich dokonca označujú za jeden z najlogickejších celebritných párov posledných rokov.

Kendall po prvýkrát po dlhom čase nepôsobí ako žena, ktorá si len užíva ďalší celebrity románik, ale ako žena, ktorá našla muža, o ktorého nechce prísť. A práve preto ho možno drží ďalej od najnebezpečnejšieho miesta v celej svojej kariére. Nie od paparazzov. Nie od fanúšikov. Ale od vlastnej rodiny a mediálneho impéria, ktoré z každého vzťahu dokáže spraviť celosezónny televízny príbeh. 

Viac o téme: Kendall JennerNový vzťahJacob ElordiRomancaNová láskaRodina Kardashianovcov
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