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Škandál na letisku: VIDEO Známu influencerku nepustili do lietadla! Vraj bola skoro nahá

Takto bola Edda Elisa Pilzová oblečená.
Takto bola Edda Elisa Pilzová oblečená. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Známa influencerka tvrdí, že ju spoločnosť Lufthansa odmietla pustiť na palubu pretože mala na sebe len športovú podprsenku a krátke šortky. Prípad otvoril otázku, či existujú pravidlá určujúce, ako sa musia cestujúci obliecť do lietadla.

Športové oblečenie sa stalo dôvodom sporu

Cesta na dovolenku sa pre nemeckú fitness influencerku Eddu Elisu Pilzovú zmenila na nepríjemný zážitok ešte pred nástupom do lietadla. Dvadsaťpäťročná tvorkyňa obsahu s približne 600-tisíc sledovateľmi na TikToku tvrdí, že ju zamestnanci spoločnosti Lufthansa zastavili pri nástupnej bráne na lete z Berlína do Rakúska pre jej oblečenie.

Na letisko prišla v športovej podprsenke a krátkych športových šortkách. V horúcom letnom počasí považovala takýto outfit za úplne bežný.

„Nemáte na sebe nič, ste nahá“

Podľa jej opisu sa problém začal vo chvíli, keď chcela naskenovať palubnú vstupenku. Zamestnanec leteckej spoločnosti jej mal povedať: „Nemôžete nastúpiť.“ Keď sa opýtala na dôvod, údajne dostala odpoveď: „Nemáte na sebe nič. Ste nahá.“

Pilzová tvrdí, že mala na sebe klasické športové oblečenie. Napriek tomu jej vraj oznámili, že sa musí viac zahaliť.

Influencerka si preto išla po mikinu s kapucňou. Ani to však podľa jej slov nestačilo. Personál od nej údajne požadoval, aby si ju úplne zapla až ku krku. Až potom jej dovolili nastúpiť na palubu.

Žiada jasné pravidlá

Po incidente sa obrátila na svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. „Ak také pravidlá existujú, rešpektujem ich. Potom mi ich však ukážte,“ odkázala.

Príbeh rýchlo vyvolal diskusiu o tom, či môžu letecké spoločnosti rozhodovať o tom, čo si cestujúci oblečú.

Lufthansa: Personál má priestor na vlastné posúdenie

Spoločnosť Lufthansa odmietla, že by jej zamestnanci použili slová, ktoré influencerka uvádza. „Takéto vyjadrenia nezodpovedajú našim štandardom,“ reagovala spoločnosť.

Zároveň vysvetlila, že od cestujúcich očakáva oblečenie „primerané charakteru verejnej cesty“, ktoré nebude negatívne vplývať na komfort ostatných pasažierov pochádzajúcich z rôznych kultúrnych prostredí.

Letecká spoločnosť dodala, že podobné situácie interne preveruje a posádka aj pracovníci pri nástupe môžu v jednotlivých prípadoch uplatniť vlastný úsudok.

@edda.elisa

 

♬ Originalton - Edda

Presný dress code neexistuje

Verejne dostupné pravidlá Lufthansy neurčujú, aké dlhé musia byť nohavice alebo aký typ vrchného oblečenia je povolený. Ani prepravné podmienky neobsahujú konkrétny zoznam zakázaných kúskov oblečenia.

Letecké spoločnosti si však vo všeobecných podmienkach zvyčajne vyhradzujú právo odmietnuť prepravu cestujúceho, ak jeho vzhľad alebo oblečenie považujú za nevhodné, pohoršujúce alebo potenciálne narúšajúce bezpečnosť či pohodlie ostatných.

To znamená, že športová podprsenka sama osebe nemusí byť zakázaná. Ak však cestujúci nastupuje iba v nej, konečné rozhodnutie zostáva na personáli.

Pozor aj na bosé nohy

Diskusie môžu vzniknúť nielen kvôli odhaľujúcemu oblečeniu, ale aj pri cestovaní naboso.

Lufthansa síce verejne neuvádza zákaz bosých nôh, niektoré aerolínie sú však podstatne konkrétnejšie. Napríklad American Airlines vo svojich prepravných podmienkach výslovne uvádzajú, že cestujúci musia byť primerane oblečení a na palubu nesmú nastúpiť bosí ani v oblečení, ktoré môže pôsobiť pohoršujúco.

Dôvodom sú nielen hygienické požiadavky, ale aj bezpečnosť. V prípade núdzovej evakuácie alebo pohybu po kabíne môže byť vhodná obuv dôležitou ochranou pred zranením.

Odborníci radia pribaliť si aj niečo navyše

Prípad Edy Elisy Pilzovej ukázal, že hranica medzi vhodným a nevhodným oblečením môže byť pri leteckej doprave veľmi subjektívna.

Ak sa chcú cestujúci vyhnúť podobným nepríjemnostiam, odborníci odporúčajú mať v príručnej batožine mikinu, košeľu alebo ľahkú bundu. V prípade výhrad personálu si tak môžu oblečenie jednoducho doplniť a vyhnúť sa zbytočným sporom ešte pred odletom.

Viac o téme: OblečenieLietadloInfluencerkaEdda Elisa PilzEdda Elisa Pilzová
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