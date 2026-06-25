Posledná rozlúčka s obľúbenou moderátorkou (†37): Rodina zverejnila parte!

PRAHA - Poslucháči, priatelia aj kolegovia sa už čoskoro naposledy rozlúčia s moderátorkou Bárou Tlučhořovou, ktorá po dlhom boji s nádorom na mozgu zomrela vo veku 37 rokov. Rodina zverejnila podrobnosti o verejnej rozlúčke, na ktorej si budú môcť všetci uctiť jej pamiatku.
Obľúbenú moderátorku rádia Kiss Barboru „Báru“ Tlučhořovú, ktorá zomrela vo veku 37 rokov po dlhom boji s nádorom na mozgu, si rodina, priatelia aj verejnosť budú môcť naposledy uctiť na verejnom pohrebe. Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 30. júna 2026 o 13.00 hod. v obradnej sieni Na Hvězdičce v Příbrami.
Správa o jej úmrtí zasiahla poslucháčov aj kolegov začiatkom týždňa. „Niektoré hlasy nikdy nezmiznú. Lúčime sa s človekom, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou Rádia Kiss. Barča Tlučhořová nebola len kolegyňou a moderátorkou. Bola hlasom, ktorý sprevádzal naše vysielanie, človekom s obrovským srdcom a ženou, ktorá aj v tých najťažších chvíľach ukazovala neuveriteľnú silu. A predovšetkým bola mamou. Ďakujeme za všetky spoločné roky, za smiech, energiu, ľudskosť a spomienky, ktoré s nami zostávajú. Barča odišla v pondelok krátko pred polnocou. Nikdy nezabudneme," napísalo Rádio Kiss.
Barbore lekári diagnostikovali nádor na mozgu už v roku 2019. Nasledovalo niekoľko operácií a napriek náročnej liečbe sa nevzdávala. V roku 2022 sa dokonca stala mamou dvojčiat. Choroba sa však neskôr vrátila a jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.