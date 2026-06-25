Silné zemetrasenie zasiahlo Japonsko! Otrasy bolo cítiť aj v Tokiu

TOKIO - Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 vo štvrtok zasiahlo severné Japonsko, uviedla tamojšia meteorologická agentúra. Varovanie pred prívalovou vlnou cunami vydané podľa nej nebolo. Úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody, informuje agentúra AFP.
Zemetrasenie sa vyskytlo pri severnom pobreží prefektúry Iwate v hĺbke 50 kilometrov, potvrdila japonská meteorologická agentúra. Mierne otrasy bolo podľa denníka The Japan Times cítiť aj v Tokiu. „V súčasnosti nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali obete na životoch, situáciu však budeme v súvislosti so škodami naďalej sledovať a vyhodnocovať,“ povedal hovorca vlády Minoru Kihara.
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta, keďže leží na štyroch hlavných tektonických platniach pozdĺž západného okraja tzv. Ohnivého kruhu. Krajinu tak každoročne zasiahnu stovky otrasov, vysvetľuje AFP.