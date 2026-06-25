Trump neudržal nervy na uzde: Ostrá hádka a krik na stretnutí s republikánmi! TOTO bol dôvod

WASHINGTON - Napätie medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a časťou republikánov výrazne vzrástlo po hlasovaní o návrhu týkajúcom sa vojenských operácií proti Iránu. Na stretnutí v Kapitole sa spor zmenil na hlasnú výmenu názorov.
Trump ostro zaútočil na vlastných republikánov
Za zatvorenými dverami amerického Kapitolu sa odohrala mimoriadne vypätá diskusia medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a republikánskymi senátormi. Podľa CNN prezident počas súkromného obeda so straníckymi kolegami ostro kritizoval republikánov, ktorí deň predtým podporili návrh zákona obmedzujúci možnosti prezidenta pri ďalších vojenských krokoch voči Iránu.
Trump sa podľa účastníkov stretnutia hlasno dožadoval vysvetlenia, ako mohli členovia jeho vlastnej strany za takýto návrh hlasovať.
Štyria republikáni podporili kontrolu Kongresu
Napätie vyvolalo utorkové hlasovanie v Senáte, kde štyria republikánski senátori podporili takzvanú rezolúciu o vojnových právomociach. Jej cieľom je posilniť úlohu Kongresu pri rozhodovaní o prípadných vojenských operáciách Spojených štátov proti Iránu.
Situáciu ešte viac vyostrilo Trumpovo rozhodnutie nepodpísať zákon o podpore bytovej výstavby, od ktorého si republikáni v predvolebnom období sľubovali politický zisk. Tento krok vyvolal nespokojnosť aj vo vlastných straníckych radoch.
Senátor Trumpovi pripomenul nenaplnené ciele vojny
Jedným zo senátorov, ktorí hlasovali za rezolúciu, bol Bill Cassidy. Ten po stretnutí novinárom opísal, že prezidentovi priamo vysvetlil dôvody svojho postoja.
„Postavil som sa a povedal som: Američanom ste nevysvetlili, čo sa tu vlastne deje,“ uviedol Cassidy. Zároveň pripomenul, že pôvodné očakávania boli úplne iné.
„Vojna mala trvať štyri týždne. Dnes trvá už štyri mesiace a pôvodné ciele sa nepodarilo splniť,“ vyhlásil senátor. Práve po týchto slovách sa atmosféra podľa jeho slov výrazne vyostrila.
Prezident zvýšil hlas a označil senátora za blázna
Cassidy zároveň Trumpovi oznámil, že dovtedy bude rezolúciu podporovať, kým Kongres nedostane podrobné informácie o vývoji konfliktu s Iránom.
Prezident reagoval prudko. Podľa Cassidyho počas diskusie zvýšil hlas a opakovane ho vyzýval, aby si sadol. Následne ho označil slovom „lunatic“, teda „blázon“ alebo „šialenec“.
Samotný Cassidy priznal, že ani on nezostal úplne pokojný. „Aj ja som stratil nervy. Nebolo to primerané,“ uznal po skončení stretnutia.
Rezolúcia je symbolická, Biely dom však žiada miliardy
Napriek ostrým reakciám prezidenta rezolúcia sama osebe nemá záväznú právnu silu a jej význam je predovšetkým politický. Pred Senátom ju podporila aj Snemovňa reprezentantov.
Súčasne administratíva požiadala Kongres o schválenie dodatočných rozpočtových výdavkov vo výške 88 miliárd dolárov, ktoré majú byť podľa Bieleho domu určené predovšetkým na financovanie vojenských operácií súvisiacich s Iránom.
Z tejto sumy smeruje až 67 miliárd dolárov priamo pre ministerstvo obrany. Biely dom návrh označil za naliehavý a mimoriadne dôležitý.