Speváčka Tina prijala špeciálne pozvanie: Na Zvolenskom zámku bude súčasťou veľkej šou!

ZVOLEN - Jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok bude súčasťou výnimočného hudobného večera. Speváčka Tina opäť spojí sily s úspešným projektom Sila Hudby a tentoraz sa predstaví v kulisách, ktoré dodajú celému vystúpeniu neopakovateľnú atmosféru. Organizátori už teraz hovoria o splnenom sne.
Speváčka Tina sa v rámci projektu predstavila už na marcovom koncerte v Košiciach, kde svojím vystúpením spôsobila doslova rozruch. V spojení so sláčikovým kvartetom dostali jej známe skladby úplne nový rozmer a pre mnohých návštevníkov patrilo práve jej vystúpenie k vrcholom celého večera.
Tentoraz sa Sila Hudby presúva do jedinečných priestorov Zvolenského zámku. Koncert pod holým nebom sa uskutoční 22. augusta a podľa organizátorov pôjde o doposiaľ najväčší projekt v histórii tejto úspešnej hudobnej šou. Za projektom stojí producent Fillipian spolu so spoluzakladateľom Robertom Kmeťom. Práve Fillipian neskrýva nadšenie z toho, že sa podarilo spojiť výnimočnú hudbu s výnimočným miestom. „Priznám sa, že toto bolo naším malým snom. Uskutočniť koncert pod holým nebom a na mieste, akým je Zvolenský zámok. Je to niečo, na čo určite nezabudneme. Okrem špeciálnej šou sa tešíme aj z toho, že pozvanie na pódium znova prijala úžasná Tina,“ prezradil.
Organizátori zároveň avizujú, že návštevníkov čaká viacero noviniek. Chýbať nemajú nové vizuálne efekty, špeciálne svetelné prvky ani momenty, ktoré doteraz na koncertoch nepredstavili. „Verím, že si tento výnimočný večer vychutnajú naplno aj diváci. Tentokrát máme pre fanúšikov najlepšej svetovej hudby pripravený ešte špeciálnejší zážitok, ktorý budú dotvárať efekty a novinky, ktoré sme zatiaľ ešte neukázali,“ dodal producent.
Projekt Sila Hudby od začiatku roka zaznamenáva obrovský úspech. V originálnom spracovaní prináša hity svetových interpretov a skupín, akými sú ABBA, Coldplay či Nirvana. Práve spojenie známych melódií, sláčikového kvarteta a veľkolepej vizuálnej projekcie vytvára atmosféru, ktorá si získala publikum po celom Slovensku.
Tentoraz však bude mať celý večer ešte o niečo výnimočnejší nádych. Odohrá sa totiž pod holým nebom v historických kulisách Zvolenského zámku a jednou z hlavných hviezd večera bude opäť Tina. Zažite aj vy nezabudnuteľné emócie už 22. augusta v nádherných priestoroch Zvolenského zámku. Lístky si môžete zakúpiť už teraz v sieti predpredaj.sk.
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