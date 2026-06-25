Náhla TRAGÉDIA pred letnými prázdninami: Kúpanie sa stalo osudným len 18-ročnému Dominikovi, škola smúti!

KOMÁRNO/ZEMIANSKÁ OLČA/SOKOLCE - Malo to byť bežné letné osvieženie a spríjemnenie si posledných chvíľ pred koncom školského roka. Nikto nečakal, že sa to skončí obrovskou tragédiou. Obec Zemianska Olča a stredná škola v Komárne oplakávajú náhle úmrtie mladého Dominika, ktorý sa len v 18 rokoch odobral na druhý svet.
O utopení mladého chlapca informovala ako prvá nitrianska polícia. "Z doposiaľ presne nezistených príčin 18 ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody. Chlapca sa podarilo z jazera vytiahnuť avšak napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo," informovala polícia.
Škola informovala o úmrtí mladého Dominika
Ako sa neskôr ukázalo, úmrtie sa týka jedného z mladých študentov Strednej školy obchodu a služieb v Komárne. Ten navštevoval druhý ročník. Ide o Dominika Zakálu. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 23.06.2026 náš žiak, Dominik Zakál (II.F), tragicky zahynul. Všetkým príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Budeme si vážiť jeho pamiatku a myslieť na neho s vďačným srdcom," napísala škola.
Nebol dobrý plavec, narieka otec, o úmrti informuje aj obec
Zo slov Dominikovho otca pre Nový čas ide veľký smútok a žiaľ. "Išiel sa s kamarátom okúpať, išli si zaplávať. Ale on nevedel dobre plávať," povedal pre denník nešťastný otec Eugen.
Ten nemal ani poňatia, že sa domov už živý nikdy nevráti. "Bol to veľmi dobrý chlapec, kamaráti ho mali veľmi radi, učil sa veľmi dobre. Chodil do školy v Komárne a chcel pokračovať aj ďalej, študovať, vzdelávať sa, mal veľké plány," pokračoval otec.
Úmrtie mladého chlapca zasiahlo aj obec, kde mladý Dominik prebýval. "V mene obce Zemianska Olča, obecného zastupiteľstva a všetkých obyvateľov vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine, príbuzným, priateľom a všetkým, ktorých táto bolestná strata zasiahla. Na jeho pamiatku budeme spomínať s úctou a láskou," napísali.