Vášnivý bozk Kate Hudson a Javiera Bardema v uliciach New Yorku: Zastavili dopravu, turistov i taxíky!

NEW YORK - Turisti zastali. Okoloidúci vytiahli telefóny. A na pár okamihov sa zdalo, že sa v srdci Manhattanu zrodil nový hollywoodsky pár. Keď sa totiž pred objektívmi objavili Kate Hudson a Javier Bardem v dlhom, vášnivom bozku priamo na ulici v New Yorku, sociálne siete okamžite explodovali. Fotografie obleteli internet rýchlosťou blesku a mnohí sa začali pýtať: Čo sa to deje? Je medzi nimi niečo viac?
Kate Hudson sa objavila v letných kvetovaných šatách, Javier Bardem pôsobil ako typický charizmatický Európan a následne prišiel moment, ktorý všetkým vyrazil dych – dlhý bozk priamo na ulici. Fotografie okamžite zaplavili bulvárne médiá a celebritné portály. Niektoré príspevky na sociálnych sieťach dokonca tvrdili, že dvojica "zastavila dopravu" a pritiahla pozornosť celého okolia. Ľudia sa zastavovali, sledovali scénu a snažili sa zistiť, či sú svedkami nového hollywoodskeho romániku.
Lenže pozor! Bozk nebol prejavom skutočného romániku. Kate Hudson a Javier Bardem natáčali novú romantickú komédiu Hello & Paris, v ktorej stvárňujú hlavných hrdinov. Práve vášnivá bozkávacia scéna bola súčasťou filmovania. Tak prečo internet naletel? Úprimne? Pretože vyzerali neuveriteľne presvedčivo. Bardem, držiteľ Oscara, je známy intenzívnym hereckým prejavom. Hudson zase patrí medzi kráľovné romantických komédií. Keď sa tieto dve hviezdy stretnú pred kamerou, výsledok pôsobí až podozrivo autenticky.
A presne to sa stalo. Fotografie bez kontextu vyzerali ako paparazzi úlovok nového celebritného páru. Realita bola oveľa prozaickejšia – a zároveň hollywoodskejšia. Podľa dostupných informácií rozpráva Hello & Paris príbeh nezávislej krajinnej architektky a úspešného spisovateľa, ktorých spojí netradičný vzťah na diaľku medzi Európou a Amerikou. Scéna pritiahla obrovskú pozornosť okoloidúcich a sociálnych sietí. Ak bolo cieľom rozvíriť zvedavosť divákov ešte pred premiérou, Kate Hudson a Javier Bardem práve predviedli marketingový bozk roka.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%