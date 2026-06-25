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Na Slovensko mieri ďalší horúci deň: Výstrahy platia pre západ, juh aj časť východu

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TASR

BRATISLAVA - V piatok (26. 6.) bude vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska teplota dosahovať nad 35 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že pre tieto lokality vydal výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami.

Výstrahy druhého stupňa platia od 12.00 do 18.00 h, v niektorých okresoch až do 19.00 h. Vysoká teplota predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. V niektorých okresoch Prešovského, Košického kraja a Banskobystrického kraja, na Považí a Kysuciach platia v piatok výstrahy prvého stupňa. V týchto lokalitách sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

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 (Zdroj: SHMÚ)

 

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