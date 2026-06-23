MIMORIADNE Polícia je v pohotovosti: V blízkosti školy sa pohybuje muž so ZBRAŇOU!

PRAHA/ČELAKOVICE - Polícia v meste Čelakovice východne od Prahy je už od ranných hodín v mimoriadnej pohotovosti. Operujú v blízkosti školy, kde sa má pohybovať muž so zbraňou. Všetky zložky sú nasadené a čaká sa, ako celý prípad dopadne.
Polícia Českej republiky o prípade informovala cez sociálnu sieť X. "V meste Čelákovice v časti Praha východ bol zaznamenaný muž so strelnou zbraňou, smerujúci do miestneho učilišťa," informovala polícia.
Na mieste podľa ich slov teraz zasahujú všetky dostupné zložky a využívajú viaceré prostriedky, a to vrátane zásahovej jednotky. "Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné," dodali.
Aktualizované 8:03
Polícia už na mieste vykonala bezpečnostné opatrenia. "Učilište sme evakuovali, teraz je úplne prázdne, deťom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo," povedala hovorkyňa polícia Bára Schneeweissová pre portál iDNES.cz. Zatiaľ nie je definitívne potvrdené, o ktoré konkrétne učitište ide.
Aktualizované 7:44
Česká polícia doplnila, že ozbrojený muž je dokonca v zlom psychickom stave a má sa pohybovať na modrom motorovom vozidle značky Škoda.