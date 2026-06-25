Tragický úraz v práci! Muž sa zranil pri kosení, záchranári mu už nedokázali pomôcť

VEĽKÉ ROVNÉ - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v stredu (24. 6.) vo večerných hodinách v obci Veľké Rovné (okres Bytča), kde sa pri práci s traktorovou bubnovou kosačkou vážne zranil 57-ročný muž. Ako na sociálnej sieti informovala letecká záchranná služba Air-Transport Europe (ATE), napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť.
Muž utrpel závažné poranenia ohrozujúce jeho život, ktoré následne viedli k zastaveniu krvného obehu. „Lekárka leteckých záchranárov v spolupráci s pozemnými zložkami okamžite začala s rozšírenou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ priblížili leteckí záchranári. Vrtuľník leteckých záchranárov sa následne vrátil späť na svoju žilinskú základňu bez pacienta.