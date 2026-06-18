Pokus o lúpež so streľbou skončil neúspechom: Muži chceli prepadnúť čerpaciu stanicu, zasiahla polícia

TRENČÍN - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s pondelňajšou (15. 6.) streľbou na čerpaciu stanicu v Trenčíne mužov vo veku 34 a 20 rokov zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva. Dvojicu polícia zadržala v utorok (16. 6.). Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania sa obvinení po vzájomnej dohode rozhodli vykonať lúpežné prepadnutie čerpacej stanice. Po výbere vhodného objektu v Trenčíne pri obchodnom centre sa v pondelok v skorých ranných hodinách presunuli na miesto činu,“ načrtla Krajčíková.
Zatiaľ čo 20-ročný obvinený podľa nej čakal vo vozidle, starší z mužov sa prezlečený v maskáčovom oblečení a ozbrojený dlhou strelnou zbraňou priblížil k čerpacej stanici. „Keď sa mu nepodarilo otvoriť uzamknuté vstupné dvere, vystrelil do ich spodnej časti. Projektil poškodil sklenenú výplň dverí, avšak do objektu sa nedostal. Následne z miesta ušiel spolu s druhým obvineným, ktorý ho čakal vo vozidle,“ doplnila s tým, že poškodenej spoločnosti vznikla škoda presahujúca 700 eur.
Policajti vyšetrovaním zároveň zistili, že cieľom obvinených bolo pod hrozbou použitia strelnej zbrane zmocniť sa finančnej hotovosti z pokladne čerpacej stanice. K dokonaniu skutku však nedošlo. „V prípade oboch obvinených bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Krajčíková.