Bizarná lúpež: Zlodej sa v horúčavách navliekol do LYŽIARSKEHO outfitu, zákazník ho hrdinsky schytil pod KRK!

ALMELO – Muž v čiernom lyžiarskom oblečení, kapucňou a okuliarmi sa pokúsil prepadnúť supermarket v holandskom meste Almelo. Napriek vyhrážkam a rozkaze, aby mu vydali peniaze odišiel napokon naprázdno a s poriadnym ponížením.
Ako informoval holandský portál Oost, k incidentu došlo ešte 28. mája vo večerných hodinách v supermarkete na ulici Bornsestraat. Podozrivý muž prišiel ku pokladni a od predavačky požadoval peniaze, pričom tvrdil, že má pri sebe zbraň.
V horúčavách si navliekol lyžiarsku kombinézu s okuliarmi
K pokusu o lúpež došlo približne o 20:35 hodine. Muž bol podľa polície nápadný už svojím vzhľadom. Hoci v ten deň panovalo slnečné a teplé počasie s teplotami okolo 25 stupňov Celzia, na sebe mal čiernu bundu s kapucňou a lyžiarske okuliare. K pokladni zamieril bez nákupu a pokladníčke v angličtine rozkázal: "Daj mi peniaze, mám zbraň!“ Počas celej komunikácie držal jednu ruku vo vrecku bundy.
Zákazník hrdina, polícia však varuje pred podobným konaním v takýchto situáciách
Pokladníčke sa však nepodarilo okamžite otvoriť pokladňu a na pomoc prišiel ďalší zamestnanec. Situáciu následne využil jeden zo zákazníkov, ktorý sa pokúsil páchateľa spacifikovať. Muž sa mu síce vytrhol zo zovretia, no z predajne napokon utiekol bez akejkoľvek koristi.
Polícia označila zásah zákazníka za odvážny, zároveň však upozornila, že pri ozbrojených prepadnutiach podobné konanie neodporúča pre vysoké riziko.
Podozrivý mal na sebe čierne nohavice, tmavú bundu s reflexnými prvkami a čierne tenisky Nike Air s bielymi časťami podrážky. Po neúspešnom pokuse o lúpež utekal smerom k zadnej časti parkoviska a následne zmizol v okolí ulice Van Rechteren Limpurgsingel. Polícia po ňom naďalej pátra a vyzýva verejnosť na pomoc pri jeho identifikácii.