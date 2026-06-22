MIMORIADNY ONLINE V Moskve uzavreli letiská, zostrelili takmer 60 dronov! Na Kryme pozastavili predaj paliva

MOSKVA - Ruské letecké úrady v noci na pondelok dočasne uzavreli štyri moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že bolo zostrelených 59 dronov smerujúcich na mesto. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Situáciu sledujeme online.
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6:22 Ukrajinské drony bombardujú okupované územia, Rusko počas nočných útokov.
6:00 Predaj paliva pre širokú verejnosť na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym je pozastavený, potvrdil v nedeľu tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď Kyjev zintenzívnil útoky na ruské zásobovacie trasy, informuje správa agentúry AFP.
Letiskové úrady nariadili postupné uzavretie letísk
Sobianin v príspevku na platforme Telegram bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Lety pozastavili na letiskách Šeremetievo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij. Skoro ráno miestneho času prišlo oznámenie o obnovení prevádzky.
Útok prišiel po tom, ako minulý týždeň drony znova zasiahli jedinú ropnú rafinériu Moskvy. Obranné systémy vtedy zostrelili takmer 200 dronov, išlo tak o jeden z najväčších leteckých úderov na mesto od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, napísala AFP. Mesto Sevastopol na Ruskom anektovanom Kryme v pondelok zrušilo všetky vonkajšie podujatia a ponechá pouličné osvetlenie vypnuté, oznámil gubernátor Michail Razvožajev na Telegrame s výzvou, aby ľudia obmedzili spotrebu elektriny.