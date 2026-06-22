Krutá daň za pekáč buchiet: Zac Efron pykal za vyrysované telo!

LOS ANGELES - Zac Efron bol kedysi symbolom dokonale vyrýsovanej postavy, no dnes otvorene priznáva, že ikonický vzhľad z filmu Baywatch mal svoju vysokú cenu.
Zac Efron vo filme Baywatch vyrazil dych svojou formou. Mnohí obdivovali jeho neuveriteľne nízke percento telesného tuku a dokonale definované svaly, ktoré pôsobili takmer nereálne. S odstupom rokov však herec priznáva, že za týmto vzhľadom sa skrývala oveľa tvrdšia realita, než si väčšina ľudí uvedomovala.
„Ten vzhľad z Baywatchu podľa mňa nie je reálne dosiahnuteľný. V tele bolo príliš málo vody,“ uviedol Efron pre Daily Mail. Aby dosiahol požadovanú formu, musel dodržiavať extrémne náročný režim, ktorý zahŕňal prísne stravovanie, intenzívne tréningy a výrazné obmedzenie príjmu tekutín. Neskôr otvorene prehovoril aj o tom, že používal silné diuretiká, čo sa negatívne podpísalo na jeho fyzickom aj psychickom zdraví.
Po skončení nakrúcania sa potýkal s vyčerpaním, problémami so spánkom a náročným obdobím, počas ktorého sa vracal do normálu. Dnes sa na svoju kondíciu pozerá úplne inak. Hoci aj pri príprave na film The Iron Claw z roku 2023 podstúpil intenzívny tréningový proces, už sa nesnaží za každú cenu dosiahnuť extrémne vyrýsovanú postavu. Prednosť dáva rovnováhe, zdraviu a celkovej pohode. Podľa jeho slov je lepšie mať o niečo vyššie percento telesného tuku a cítiť sa dobre, než sa dlhodobo trápiť kvôli vzhľadu.
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