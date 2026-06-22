Známy Čech sa presťahoval na Slovensko: Toto u nás miluje!

BRATISLAVA - Český influencer Pavel Mareš alias Pufflick sa kvôli partnerke Ráchel Karnižovej a ich synovi Arimu presťahoval do Bratislavy. Slovenské hlavné mesto si rýchlo obľúbil a dnes naň nedá dopustiť. V rozhovore prezradil, čo sa mu na živote na Slovensku páči najviac.
Pavel Mareš, známy pod prezývkou Pufflick, je partnerom influencerky Ráchel Karnižovej, s ktorou vychovávajú spoločného syna Ariho. Keďže si Ráchel želala, aby ich dieťa vyrastalo v prvých rokoch života na Slovensku, známy český influencer sa rozhodol pre veľkú životnú zmenu a presťahoval sa do Bratislavy. Zdá sa však, že toto rozhodnutie vôbec neľutuje. Práve naopak – slovenské hlavné mesto si podľa vlastných slov veľmi obľúbil a našiel v ňom množstvo výhod.
„Ja milujem Bratislavu. Ako shopaholic oceňujem to, že Bratislava má najviac obchodných domov asi na metre štvorcové na svete. Máte jedno obrovské obchodné centrum a prejdete 100 metrov a máte ďalšie. Takže to mi extrémne vyhovuje. Vyhovuje mi, že tu oproti Prahe nie sú žiadne zápchy, možno o 7-mej. Oproti Prahe sa to nedá porovnať. Ja tu vidím len pozitíva. Jasné, nie sú tu koncerty svetových hviezd ako v Prahe, každý týždeň, ale mne sa trochu aj zmenil lifestyle,” priznal Pufflick s úsmevom a dodal, že súčasný životný štýl mu v Bratislave dokonale vyhovuje.
Hoci pochádza z Česka, rozdiely medzi oboma krajinami nevníma ako niečo zásadné. Naopak, zdôrazňuje spoločnú históriu a blízkosť oboch národov. „Za mňa sme boli vždy Československo, aj keď sme teraz rozdelení, stále sme Československo. Sme trošku iní, ale v jadre sme rovnakí. Nejako to nerozdeľujem a podľa mňa sme stále bratia a sestry,” povedal otvorene. Pufflick tak potvrdil, že sa na Slovensku cíti ako doma a medzi Čechmi a Slovákmi stále vníma silné puto, ktoré pretrváva aj po rozdelení spoločného štátu.
Okrem rodinného života je známy aj svojou vášňou pre autá. Vo svojej garáži má viacero zaujímavých kúskov a motoristický svet patrí medzi jeho veľké záľuby. Napriek tomu však existuje jedno vozidlo, ktoré by si raz chcel dopriať a považuje ho za svoj automobilový sen. Aké je jeho vysnívané auto? Odpoveď sa dozviete vo videu.