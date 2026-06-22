DRÁMA vo Vysokých Tatrách: Ženu na vrchole zasiahol blesk! Utrpela popáleniny, krvácala z uší

VYSOKÉ TATRY - Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk, pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia. Na svojej webovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).
Horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku v nedeľu (21. 6.) na poludnie. Nachádzala sa na vrchole Kriváňa, kde ju trafil blesk. „Následným pádom si spôsobila tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny,“ uvádzajú horskí záchranári.
Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky
Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Ošetrili a zateplili ju. Podľa HZS v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Nakoľko pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
„Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu,“ spresnili horskí záchranári s tým, že ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci. HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry.