Nočné rokovania priniesli ZLOM! USA a Irán sa dohodli na ďalšom postupe

BÜRGENSTOCK - Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Uviedli to dnes skoro ráno Katar a Pakistan, ktoré sprostredkúvajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa, uvádza vo vyhlásení ku koncu víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku na základe memoranda o porozumení podpísaného minulý týždeň. Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí dnes podľa agentúr pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie rozhovorov vo Švajčiarsku a uviedol, že "dosiahli významný pokrok".
Rokovania na vysokej úrovni vo Švajčiarsku, ktorých cieľom je trvalé ukončenie vojny s Iránom, sa skončili, oznámili dnes skoro ráno mediátori, zatiaľ čo technické rozhovory majú prebiehať po zvyšok týždňa. Rozhovory predstavujú začiatok 60-dňového diplomatického procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť trvalú dohodu o vojne s Iránom. Diplomatické rokovania však naďalej ohrozujú boje medzi Izraelom a Iránom podporovanou milíciou Hizballáh v Libanone, poznamenala agentúra AP.
Dohodli sa
Irán a Spojené štáty sa podľa katarských a pakistanských mediátorov dohodli na komunikačnej linke pre zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv. Irán a Spojené štáty ďalej zriaďujú "bunku pre riešenie konfliktov" s cieľom ukončiť konflikty v Libanone. Iránsky minister zahraničia dnes ráno pochválil Pakistan a Katar za sprostredkovanie po rozhovoroch vo Švajčiarsku a uviedol, že "dosiahli významný pokrok".
Konkrétne sa podľa neho tento pokrok týka odblokovania niektorých iránskych aktív a zrušenia obmedzení vývozu ropy a petrochemických výrobkov alebo plánu rekonštrukcie a rozvoja Iránu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí podľa agentúry Reuters uviedol, bola dosiahnutá zhoda na tom, že bude vytvorený mechanizmus umožňujúci bezpečnú plavbu loďou Hormuzským prielivom.
Vyjednávači pracovali celú noc
Podľa Arakčího tiež "pakistanská a katarská mediácia priniesla významný pokrok k ukončeniu libanonskej vojny". Irán spojil úspech v rozhovoroch s ukončením bojov v Libanone. Izrael však trvá na tom, že bude aj naďalej okupovať libanonské územie a že musí mať voľnú ruku v boji proti Hizballáhu, ktorý začal útoky na severný Izrael. Vyjednávači pracovali celú noc po tom, ako rokovania na vysokej úrovni medzi USA a Iránom o dočasnej dohode o ukončení vojny začali v nedeľu vo Švajčiarsku v napätej atmosfére. Teherán sa totiž cítil byť urazený hrozbou útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa.