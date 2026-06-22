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Nočné rokovania priniesli ZLOM! USA a Irán sa dohodli na ďalšom postupe

Zľava americký viceprezident JD Vance, pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání počas summitu Lake Lucerne - prvého kola rokovaní USA s Iránom o implementácii memoranda o porozumení Zobraziť galériu (3)
Zľava americký viceprezident JD Vance, pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání počas summitu Lake Lucerne - prvého kola rokovaní USA s Iránom o implementácii memoranda o porozumení (Zdroj: TASR/AP/Urs Flueeler/Keystone)
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ČTK

BÜRGENSTOCK - Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Uviedli to dnes skoro ráno Katar a Pakistan, ktoré sprostredkúvajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa, uvádza vo vyhlásení ku koncu víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku na základe memoranda o porozumení podpísaného minulý týždeň. Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí dnes podľa agentúr pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie rozhovorov vo Švajčiarsku a uviedol, že "dosiahli významný pokrok".

Rokovania na vysokej úrovni vo Švajčiarsku, ktorých cieľom je trvalé ukončenie vojny s Iránom, sa skončili, oznámili dnes skoro ráno mediátori, zatiaľ čo technické rozhovory majú prebiehať po zvyšok týždňa. Rozhovory predstavujú začiatok 60-dňového diplomatického procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť trvalú dohodu o vojne s Iránom. Diplomatické rokovania však naďalej ohrozujú boje medzi Izraelom a Iránom podporovanou milíciou Hizballáh v Libanone, poznamenala agentúra AP.

Dohodli sa

Irán a Spojené štáty sa podľa katarských a pakistanských mediátorov dohodli na komunikačnej linke pre zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv. Irán a Spojené štáty ďalej zriaďujú "bunku pre riešenie konfliktov" s cieľom ukončiť konflikty v Libanone. Iránsky minister zahraničia dnes ráno pochválil Pakistan a Katar za sprostredkovanie po rozhovoroch vo Švajčiarsku a uviedol, že "dosiahli významný pokrok".

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (vľavo) si podáva ruku so svojím švajčiarskym rezortným partnerom Ignaziom Cassisom počas ich bilaterálneho stretnutia pred prvým kolom rokovaní USA s Iránom
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Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (vľavo) si podáva ruku so svojím švajčiarskym rezortným partnerom Ignaziom Cassisom počas ich bilaterálneho stretnutia pred prvým kolom rokovaní USA s Iránom  (Zdroj: TASR/AP/Urs Flueeler/Keystone)

Konkrétne sa podľa neho tento pokrok týka odblokovania niektorých iránskych aktív a zrušenia obmedzení vývozu ropy a petrochemických výrobkov alebo plánu rekonštrukcie a rozvoja Iránu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí podľa agentúry Reuters uviedol, bola dosiahnutá zhoda na tom, že bude vytvorený mechanizmus umožňujúci bezpečnú plavbu loďou Hormuzským prielivom.

Americký viceprezident JD Vance rozpráva počas summitu Lake Lucerne - prvého kola rokovaní USA s Iránom o implementácii memoranda o porozumení
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Americký viceprezident JD Vance rozpráva počas summitu Lake Lucerne - prvého kola rokovaní USA s Iránom o implementácii memoranda o porozumení  (Zdroj: TASR/AP/Urs Flueeler/Keystone)

Vyjednávači pracovali celú noc

Podľa Arakčího tiež "pakistanská a katarská mediácia priniesla významný pokrok k ukončeniu libanonskej vojny". Irán spojil úspech v rozhovoroch s ukončením bojov v Libanone. Izrael však trvá na tom, že bude aj naďalej okupovať libanonské územie a že musí mať voľnú ruku v boji proti Hizballáhu, ktorý začal útoky na severný Izrael. Vyjednávači pracovali celú noc po tom, ako rokovania na vysokej úrovni medzi USA a Iránom o dočasnej dohode o ukončení vojny začali v nedeľu vo Švajčiarsku v napätej atmosfére. Teherán sa totiž cítil byť urazený hrozbou útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Viac o téme: ŠvajčiarskoIránSABürgenstock
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