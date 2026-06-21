Nebezpečne vysoké teploty sú tu: Viete, čo robiť pri úpale? Odborníci radia

BRATISLAVA - Pri vysokých teplotách rastie riziko úpalu. Ak niekoho postihne, jedným z opatrení je presunúť takúto osobu do tieňa alebo na chladné miesto. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) to odporúča na sociálnej sieti.
Človeku s úpalom treba navyše uvoľniť tesné oblečenie a podávať mu tekutiny po malých dúškoch, ak je pri vedomí. Takúto osobu nechajte oddychovať a sledujte jej stav. Rovnako si musí ochladzovať telo.
Kedy volať 155?
Linku 155 treba podľa záchranárov volať, ak je človek s úpalom v bezvedomí, je zmätený alebo nereaguje, má kŕče, opakovane vracia alebo má veľmi vysokú teplotu, ktorá nereaguje na lieky znižujúce teplotu, alebo sa jeho stav zhoršuje. V prípade prevencie treba piť dostatok nealkoholických tekutín, chrániť si hlavu pokrývkou, vyhýbať sa priamemu slnku počas najteplejších hodín, nosiť ľahké a vzdušné oblečenie a jesť ľahké jedlá.