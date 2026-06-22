Štúdia vyriešila dôležitú záhadu: Pre TOTO sa milióny žien prejedajú!

NEW YORK - Nekontrolovateľná chuť na jedlo nemusí byť vždy dôsledkom stresu či slabej vôle. Nová štúdia naznačuje, že za problémom môže stáť faktor, ktorý ovplyvňuje milióny žien po celom svete.
Náhle záchvaty hladu môžu mať prekvapivé vysvetlenie
Mnohé ženy poznajú situáciu, keď ich z ničoho nič prepadne silná chuť na sladké alebo slané jedlá a len ťažko jej odolávajú. Vedci teraz prišli s poznatkami, ktoré by mohli pomôcť objasniť, prečo sa to deje.
Nový výskum naznačuje, že významnú úlohu môže zohrávať hormonálna antikoncepcia. Výsledky štúdie publikovanej v odbornom časopise JAMA ukázali súvislosť medzi užívaním aktívnych hormonálnych tabletiek a vyšším výskytom epizód záchvatového prejedania. O výskume informoval New York Post.
Vedci sledovali stovky žien
Výskumný tím analyzoval údaje od 422 žien vo veku od 15 do 30 rokov zapojených do registra dvojčiat na Michiganskej štátnej univerzite.
Účastníčky počas 49 po sebe nasledujúcich dní zaznamenávali svoje stravovacie návyky, prípadné epizódy prejedania a zároveň uvádzali, či užívajú aktívne hormonálne tabletky alebo placebo tablety, ktoré sa nachádzajú v niektorých baleniach antikoncepcie.
Po vyhodnotení údajov sa ukázalo, že záchvatové prejedanie bolo častejšie práve počas dní, keď ženy užívali hormonálne aktívne tabletky.
Nešlo o stres ani zlú náladu
Výskumníci sa snažili zohľadniť aj ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvňovať príjem potravy.
Do analýzy zahrnuli negatívne emócie, psychickú nepohodu aj užívanie ďalších liekov. Napriek tomu zostala súvislosť medzi aktívnou hormonálnou antikoncepciou a prejedaním zachovaná.
Zaujímavé pritom je, že vedci nezaznamenali výrazný vplyv na posadnutosť hmotnosťou alebo vzhľadom postavy.
Pomôcť môže aj obyčajný zápisník
Počas štúdie si výskumníci všimli ešte jeden zaujímavý jav. Čím dlhšie si ženy zapisovali svoje stravovacie návyky, tým menej epizód prejedania hlásili. Naznačuje to, že samotné sledovanie vlastného správania môže niektorým ľuďom pomôcť lepšie rozpoznať rizikové situácie a získať nad nimi väčšiu kontrolu.
Odborníci vyzývajú na opatrnosť
Autori výskumu zdôrazňujú, že ide o prvú rozsiahlu štúdiu, ktorá skúmala rozdiely medzi dňami užívania aktívnych a neaktívnych antikoncepčných tabletiek.
Výsledky preto zatiaľ nemožno považovať za definitívny dôkaz príčinnej súvislosti.
Podobný názor má aj odborníčka na liečbu obezity Deena Hailoo, ktorá sa na výskume nepodieľala. Podľa nej sú zistenia zaujímavé, no na vyvodenie jednoznačných záverov je ešte priskoro.
Potrebný je ďalší výskum
Podľa Hailoo bude potrebné preskúmať aj ďalšie formy hormonálnej antikoncepcie, napríklad vnútromaternicové telieska, vaginálne krúžky alebo implantáty.
Až následné štúdie ukážu, či podobný efekt vyvolávajú aj tieto metódy.
Každá žena reaguje inak
Odborníčka zároveň odporúča ženám, ktoré si všímajú zvýšené chute na jedlo alebo problémy s prejedaním, aby si zapisovali svoje stravovacie návyky.
Denník môže pomôcť odhaliť opakujúce sa vzorce správania a lepšie pochopiť súvislosti medzi hormónmi, emóciami a stravou.
Hailoo zároveň pripomína, že pri kontrole hmotnosti a zvládaní chutí na jedlo zohráva dôležitú úlohu vyvážená strava, dostatok bielkovín a vlákniny, pravidelný pohyb aj psychická pohoda. „Každá žena je iná a vyžaduje individuálny prístup,“ zdôraznila lekárka.
Výskum tak prináša ďalší dôkaz, že hormóny môžu ovplyvňovať stravovacie správanie viac, než sa doteraz predpokladalo. Vedci však zároveň upozorňujú, že nejde o dôvod na ukončenie užívania antikoncepcie bez konzultácie s lekárom.