Čo sa to deje?! Radikálny krok známej herečky: Koniec s herectvom a útek do maringotky!

PRAHA - Odrezala sa od všetkého! Po rokoch úspešnej kariéry sa rozhodla dať herectvu zbohom a úplne zmeniť svoj život.
Obľúbená česká herečka Simona Babčáková (53), ktorú diváci poznajú zo seriálov Comeback či Hotel Štvrtá hviezda, oznámila šokujúce rozhodnutie. Herečka, ktorá patrila k výrazným tváram Dejvického divadla, zverejnila na sociálnej sieti odkaz, ktorý jej fanúšikov doslova zaskočil. „Priatelia, končím. Potvrdzujem, že svoju hereckú dráhu som v podstate ukončila,“ odkázala verejnosti. Na javisku ju budú môcť diváci vidieť už len v jedinom predstavení.
Ako by toho nebolo málo, Babčáková zároveň oznámila aj odchod zo sociálnych sietí. „Po dlhodobom zvažovaní a debatách s priateľmi som sa rozhodla, že už nebudem Facebook používať ako svoju informačnú a zdieľaciu platformu. Nevnímam ho ako priateľský a bezpečný priestor,“ vysvetlila. Zdá sa tak, že herečka sa rozhodla definitívne odstrihnúť od sveta šoubiznisu, ktorý bol dlhé roky jej domovom.
Mnohí si kladú otázku, čo stojí za takýmto radikálnym rozhodnutím. Dôvodom vraj nie je žiadna kríza ani náhle hnutie mysle. Herečka sa už dlhší čas intenzívne venuje vzdelávaniu, osobnému rozvoju a témam, ktoré ďaleko presahujú svet divadla a filmu. „Počas svojho života som sa neustále vzdelávala, som Hermiona s ADHD. Čítala som knihy, počúvala prednášky, absolvovala kurzy a semináre,“ priznala. Roky sa venovala získavaniu nových poznatkov a dnes sa naplno sústreďuje na témy duševného zdravia, transformácie vzdelávania či ekologických projektov. „To je moja priorita,“ uviedla otvorene.
Najväčšie prekvapenie však prišlo až na záver. Herečka totiž priznala, že na šťastný život už nepotrebuje veľký dom ani pohodlie mesta. Pokoj našla na mieste, ktoré by mnohí nečakali. „Som veľmi spokojná vo svojej oáze v maringotke, kde regenerujem a užívam si radosti života,“ prezradila. Z kedysi vyťaženej herečky sa tak stala žena, ktorá si vybrala úplne inú životnú cestu. Kým fanúšikovia ešte stále rozdýchavajú jej odchod z hereckého sveta, Babčáková si užíva pokoj mimo reflektorov a zdá sa, že svoje rozhodnutie rozhodne neľutuje.
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