Katarský priemyselný areál v ohni: Po explózii hlásia desiatky zranených a nezvestných

DAUHA - Pri výbuchu v jednom zo zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v Katare sa v nedeľu zranilo 54 ľudí a ďalších 18 je nezvestných. Podľa ministerstva vnútra išlo o technický incident v priemyselnej zóne Rás Lafán.Píše agentúra AFP a AP.
Štátna spoločnosť QatarEnergy uviedla, že k výbuchu došlo „počas spúšťania prevádzky v Rás Lafán čo viedlo k výbuchu a požiaru v plynárenskom zariadení.“ Príčinou nešťastia bola podľa ministerstva vnútra technická porucha.
Oblasť sa nachádza asi 20 kilometrov severne od Dauhy
Oblasť sa nachádza asi 20 kilometrov severne od Dauhy. Po začiatku vojny na Blízkom východe miestne priemyselné zariadenia významne poškodili iránske útoky. Katar patrí k najväčším svetovým producentom LNG. Ťažbu plynu však po útokoch Iránu zastavil. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania a zastavenie bojov vak katarské spoločnosti pracujú na opätovnom spustení svojho vývozného terminálu. Práve pri týchto prácach došlo k nedeľnej explózii.