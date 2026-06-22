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Smash burger, stir-fry aj raňajky: 5 vecí, ktoré ste na grile ešte neskúšali

Na grile pripravíte viac než len krídelká a rebierka PR článok Zobraziť galériu (8)
Na grile pripravíte viac než len krídelká a rebierka (Zdroj: Weber)
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Kedy ste naposledy prekvapili hostí niečím, čo nečakali od grilu? Týchto päť jedál dokazuje, že grilovanie sa nekončí pri mäse.

Gril je na klobásky a steaky – to si myslí väčšina ľudí. Realita? S plancha grilom Weber SLATE a správnym príslušenstvom Weber Crafted sa z terasy stane kuchyňa bez stropu a bez obmedzení. Tu je päť jedál, pri ktorých vás nikto nepresvedčí, že by mohli vzniknúť vnútri.

Plancha grilom Weber SLATE neodolá ani taký gurmán ako je Jamie Oliver
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Plancha grilom Weber SLATE neodolá ani taký gurmán ako je Jamie Oliver  (Zdroj: Weber)

Gril, ktorý rastie s vašimi chuťami

Základom je však dobrý gril. Špičkou medzi grilmi je Weber. Vznikol v roku 1952 v americkom Chicagu, keď George Stephen privaril na kotol na uhlie veko a navždy zmenil spôsob, akým svet griluje. Dnes značka ponúka stovky produktov – od kompaktných elektrických grilov Lumin cez plynové rady Spirit a Genesis až po prémiové peletové grily Searwood a udiarne Smoque, doplnené o rozsiahly ekosystém smart príslušenstva Weber Connect a modulárnych systémov Weber Crafted. Či grilujete na balkóne, v záhrade alebo na chalupe, Weber má riešenie presne pre vás.

A ak chcete mať istotu, že nič nepripálite ani nepokazíte, aplikácia Weber Connect a bezdrôtové termosondy sa postarajú o teplotu a vy sa môžete sústrediť na hostí.

Chcete nájsť gril, dokonalý pre vás? Odpovedzte na 5 krátkych otázok a zistíte to!

Spomedzi širokej ponuky grilov Weber si vyberiete, či už máte radi grilovanie na uhlí, plyne alebo elektrine. Na fotke je Weber Performer Premium Smart
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Spomedzi širokej ponuky grilov Weber si vyberiete, či už máte radi grilovanie na uhlí, plyne alebo elektrine. Na fotke je Weber Performer Premium Smart  (Zdroj: Weber)

1. Smash burger s chrumkavými okrajmi

Tajomstvo dobrého smash burgera nie je v recepte, ale v tepelnom šoku. Keď guľku mletého mäsa prudko pritlačíte na rozohriatu planchu, Maillardova reakcia nastúpi okamžite a vytvorí chrumkavé, karamelizované okraje, ktoré na klasickom rošte jednoducho nedosiahnete. Rošt má medzery a teplo je nepravidelné. Plancha je súvislá oceľová plocha a to mení všetko.

Obracačka so skosenými hranami je na smash burgre ako stvorená
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Obracačka so skosenými hranami je na smash burgre ako stvorená  (Zdroj: Weber)

Tip: Rozohrejte planchu na maximum, mäso pridajte bez tuku. Tuk sa uvoľní sám a okraje zhnednú tak, že burger nebudete chcieť zakryť ani žemľou

Pomôže vám: Plancha Weber SLATE Premium, lis na hamburgery Weber (tvaruje 120 g alebo 220 g porcie stlačením jednej ruky), 3-dielna sada náčinia Precision (obracačka so skosenými hranami je na smash burgre ako stvorená).

2. Ázijské stir-fry priamo na záhrade

Stir-fry chce vysoké teplo, rýchle pohyby a minimum tuku. Wok na kuchynskom sporáku to zvládne, ale wok na grile to zvládne lepšie. Plameň pod wok príslušenstvom Weber Crafted dáva teplotu, ktorú domáci sporák nikdy nedosiahne. Výsledok? Zelenina zostane chrumkavá, mäso sa iba opečie, nie dusí, a celé jedlo je hotové skôr, než si pripravíte prílohu.

Tip: Ingrediencie si pripravte vopred, pretože pri stir-fry nemáte čas sekať zeleninu.

Pomôže vám: Weber Crafted wok (kompatibilný so systémom Gourmet BBQ System a WEBER CRAFTED pre plynové aj kotlové grily), Weber Spirit alebo Genesis ako základňa, 3-dielna sada náčinia Precision na presné miešanie a otáčanie.

Weber Master Touch má kúsky aj pre extravagantnejších grilmajstrov
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Weber Master Touch má kúsky aj pre extravagantnejších grilmajstrov  (Zdroj: Weber)

3. Raňajky na slnku: Palacinky, volské oká aj slanina naraz

Raňajky vonku chutia absolútne inak a s plancha grilom Weber SLATE ich pripravíte pre celú rodinu naraz bez toho, aby ste čakali v rade pri panvici. Tri nezávislé horáky znamenajú tri teplotné zóny: slanina na vysokej, palacinky na strednej, vajcia na jemnom teple. Všetko súčasne, všetko pod kontrolou.

Tip: Pred raňajkami predhrejte planchu pár minút na strednom výkone.

Pomôže vám: Weber SLATE, porcelánom smaltovaná plocha, ktorá nepripaľuje, silikónový štetec z 3-dielnej sady Precision na rovnomerné nanesenie masla, aplikácia Weber Connect na sledovanie teploty zón.

S aplikáciou Weber Connect grilujú aj amatéri ako šéfkuchári
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S aplikáciou Weber Connect grilujú aj amatéri ako šéfkuchári  (Zdroj: Weber)

4. Chrumkavá pizza z grilu – lepšia ako z kamennej pece

Pizza kameň v rúre dosiahne 250 °C. Pizza kameň v grile Weber zvládne aj 300 °C. Cesto sa za pár minút zakryje chrumkavou kôrkou a zvyšok zostane šťavnatý. Ak ste doteraz piekli pizzu v kuchyni, po tomto sa tam vrátite len na umývanie riadu.

Tip: Kameň vkladajte do studeného grilu a zahrievajte pomaly spolu s ním. Cesto rozvaľkajte naozaj na tenko, na 300 °C sa upečie za 5 – 7 minút.

Pomôže vám: Weber Crafted pizza kameň (kompatibilný s Weber Master-Touch, Performer, Spirit aj Genesis cez systém Gourmet BBQ System alebo WEBER CRAFTED), veko grilu na zachytenie horúceho vzduchu, údiace lupienky Weber, lopárik Weber na bezpečné vkladanie a vyberanie pizze.

Weber pizza kameň je kompatibilný s viacerými modelmi grilov Weber
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Weber pizza kameň je kompatibilný s viacerými modelmi grilov Weber  (Zdroj: Weber)

5. Krevety, morské plody a zelenina z grilovacieho koša

Najväčší strach pri grilovaní morských plodov? Že prepadnú cez rošt. Weber Crafted grilovací kôš tento problém rieši elegantne a jemné kúsky mäsa, krevety, cherry paradajky alebo kolieska cukety zostanú tam, kde majú byť, a pritom dostanú rovnaký dymový nádych ako steak. Navyše sa dajú ľahko presunúť, otočiť, aj servírovať priamo z koša.

Tip: Krevety marinujte max. 20 minút. Na grile im stačia 2 minúty z každej strany.

Pomôže vám: Weber Crafted grilovací kôš (kovový, odolný voči vysokým teplotám, kompatibilný so systémom WEBER CRAFTED a Gourmet BBQ System), Weber SLATE Plancha ako alternatíva pre tých, ktorí chcú zeleninu aj bez koša (nepripaľuje, ľahká údržba), kliešte z 3-dielnej sady Precision s hands-free uzamykaním.

Kôš je vhodný aj na rotesériu
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Kôš je vhodný aj na rotesériu  (Zdroj: Weber)

Viac receptov na grilovanie objavíte na weber.com/CZ/sk

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