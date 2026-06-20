DRSNÁ naháňačka a STREĽBA na Liptove: Polícia sa plnou rýchlosťou rútila za podozrivými z útoku na bankomat!

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Prípad marcového výbuchu bankomatu v Demänovskej Doline, ktorý vyústil do dramatickej policajnej naháňačky naprieč regiónom, má novú kapitolu. Polícia až teraz zverejnila videozáznam z prenasledovania a následného zadržania trojice podozrivých mužov z Poľska. Na záberoch vidno riskantný útek, použitie takzvaných železných ježkov podľa slov polície došlo aj na streľbu.
VIDEO z naháňačky v Demänovskej Doline:
K útoku na bankomat došlo ešte na jar 12. marca v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš. Po výbuchu z miesta ušli traja maskovaní páchatelia na vozidle značky Audi. Do rozsiahlej pátracej akcie boli nasadené desiatky policajtov, vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR aj policajné drony.
Unikajúcim nerobilo žiadny problém prejsť aj skrz policajnú blokádu
Počas úteku sa podozriví snažili zasahujúcim hliadkam sťažiť prenasledovanie. Na vozovku mali vyhadzovať železných ježkov, ktoré poškodili pneumatiku jedného z policajných vozidiel. Napriek tomu sa policajtom podarilo vozidlo lokalizovať v Ružomberskom okrese a následne ho prenasledovali smerom na Oravu.
Video je pomerne dramatické a je vidieť, že podozriví sa ničoho nebáli, dokonca ani policajnej blokády na ceste, vytvorenej zo služobných áut. Jednoducho ňou prešli slalomom.
Policajti museli pristúpiť k streľbe
Naháňačka sa skončila až v obci Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín. Vodič podľa polície nereagoval ani na výzvy na zastavenie a ignoroval aj varovné výstrely. Jeden zo zasahujúcich policajtov preto použil služobnú zbraň opätovne a zasiahol zadné ľavé koleso unikajúceho vozidla. Ani poškodená pneumatika však vodiča nezastavila.
Polícia už v marci zverejnila identitu podozrivých a zverejnila tiež fotografie z ich zadržiavania.
Audi napokon dostalo šmyk a narazilo do oplotenia rodinného domu. Posádka sa ešte pokúsila o útek, no policajné hliadky ju bezprostredne po havárii spacifikovali a zadržali.
Polícia v piatok 19. júna informovala, že video z akcie mohla zverejniť až po splnení procesných podmienok. „Procesná situácia nám až teraz umožnila zverejniť video z prenasledovania vozidla a zadržania podozrivých,“ uviedla.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline podľa polície obvinil troch občanov Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Žiline vzniesol obvinenie trom osobám za zločin krádež spáchaný v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovanie cudzej veci a v súbehu s prečinom útok na orgán verejnej moci spáchané formou spolupáchateľstva,“ uviedla polícia. Všetci traja sú podľa zverejnených informácií stíhaní väzobne.
V prípade pribudlo aj ďalšie obvinenie. „Za bezohľadnú jazdu, pri ktorej malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia viacerých účastníkov cestnej premávky, vzniesol vyšetrovateľ 48-ročnému vodičovi obvinenie za zločin všeobecné ohrozenie,“ doplnila polícia.