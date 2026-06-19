Víťazka SuperStar pod paľbou kritiky: Ľudia riešia jej vzhľad, speváčka im poslala jasný odkaz!

BRATISLAVA - Speváčka Katka Koščová zverejnila vide a okamžite sa stali terčom kritiky. Medzi sledovateľmi sa našli takí, ktorí si neodpustili poznámky na jej výzor. Víťazka prvej série SuperStar však ukázala, že si z podobných reakcií ťažkú hlavu nerobí a odkazuje!
Katarína Koščová patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky a fanúšikovia ju roky obdivujú najmä pre jej talent, úprimnosť a prirodzenosť. Napriek tomu sa aj ona pravidelne stretáva s komentármi, ktoré nesúvisia s hudbou, ale s jej vzhľadom.
Najnovšie sa pod videom, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, objavili poznámky o tom, že vraj pôsobí staršie, než v skutočnosti je. Niektorí diskutujúci dokonca zašli tak ďaleko, že ju prirovnávali k výrazne starším ženám. Speváčka sa preto rozhodla reagovať a poslať jasný odkaz. „Priatelia, mohli by sme v roku 2026 normalizovať to, že sa naozaj už prestaneme vyjadrovať k tomu, ako kto vyzerá?“ prihovorila sa svojim sledovateľom.
Koščová zdôraznila, že sama so svojím vzhľadom problém nemá a nerozumie potrebe niektorých ľudí urážať druhých. „Ja som evidentne s tým, ako vyzerám, úplne v poriadku. Ak to máte potrebu komentovať, vaším jediným zámerom je niekoho uraziť. A to znamená, že naozaj zmýšľate veľmi nepekne a veľmi nízko,“ odkázala kritikom. Speváčka zároveň využila situáciu na širšie zamyslenie nad tým, ako spoločnosť pristupuje k hodnoteniu vzhľadu iných ľudí. Podľa nej by podobné komentáre mali byť v dnešnej dobe už minulosťou. „Poďme normalizovať to, že sa nebudeme v roku 2026 a v tých ďalších rokoch vyjadrovať k tomu, ako niekto vyzerá. Lebo je to naozaj extrémne neslušné a absolútne to nepatrí do slušnej a zdravej konverzácie,“ vyhlásila.
Zároveň odmietla názor, že známe osobnosti musia automaticky znášať urážky len preto, že sú na očiach verejnosti. „Nikto na svete si nezaslúži takéto zaobchádzanie,“ zdôraznila. Na záver priznala, že aj ona sama sa kedysi učila nehodnotiť ľudí podľa vzhľadu. „Tak vám všetkým prajem, aby ste si tou cestou prešli, lebo nám bude naozaj všetkým omnoho krajšie a lepšie na tomto svete, keď konečne prestaneme riešiť tieto veci,“ dodala.
Koščová pritom už v minulosti otvorene hovorila o tom, že dlhé roky čelila hodnoteniu svojho vzhľadu. Priznala, že ju verejnosť často posudzovala podľa váhy či výzoru namiesto toho, aby sa sústredila na jej hudbu a tvorbu. Víťazka prvého ročníka Slovensko hľadá SuperStar v posledných rokoch viackrát prehovorila aj o sebaprijatí a duševnom zdraví. Sama priznala, že po štyridsiatke začala na seba nazerať inak a pracovať na tom, aby sa prestala neustále kritizovať.
Zdá sa tak, že ani najnovšia vlna nepríjemných komentárov ju z miery nevyvedie. Speváčka sa naďalej venuje hudbe, koncertuje a fanúšikom pravidelne dokazuje, že skutočná hodnota človeka nespočíva v tom, ako vyzerá, ale v tom, čo dokáže odovzdať druhým.
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