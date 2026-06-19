Únos Slováka v zahraničí: Gang ho prinútil nastúpiť do auta, pred smrťou ho zachránila nočná razia!

WALLISEN - Švajčiarska polícia rieši mimoriadne závažný prípad únosu, ktorého obeťou sa stal občan Slovenskej republiky. Toho mala priamo na ulici prepadnúť a naložiť do auta skupina cudzincov. Slovák prežil niekoľko hodín hrôzy zamknutý v cudzom byte, kým ho uprostred noci neoslobodilo policajné komando. Celý gang únoscov už skončil v putách.
K dramatickému incidentu došlo v mestečku Wallisellen, ktoré leží v kantóne Zürich, ešte v pondelok večer. Podľa oficiálnych informácií, ktoré zürišská kantonálna polícia zverejnila vo štvrtok, bol 46-ročný Slovák prepadnutý štyrmi mužmi. Páchatelia pre obeť neboli úplne neznámi a po krátkom nátlaku ho prinútili nastúpiť do pripraveného motorového vozidla.
Slováka následne odviezli na neznáme miesto a držali ho v zajatí. Dráma vyvrcholila okolo druhej hodiny ráno, kedy polícia dostala urgentné hlásenie, že v jednom z bytov v meste Winterthur zadržiavajú muža proti jeho vôli.
Na miesto okamžite vyrazili zásahové jednotky. Policajti vykonali raziu v označenom byte, kde okrem vystrašeného Slováka našli aj dvoch z podozrivých únoscov. Na mieste ich okamžite spacifikovali a zatkli. Išlo o dvoch 42-ročných mužov pochádzajúcich z Čiernej Hory.
Tým sa však práca pre vyšetrovateľov neskončila. Vďaka intenzívnemu operatívnemu vyšetrovaniu a okamžitým stopám sa švajčiarskej polícii podarilo v priebehu nasledujúcich hodín vypátrať a zadržať aj zvyšných dvoch komplicov. Išlo o ďalších dvoch občanov Čiernej Hory vo veku 30 a 35 rokov.
Všetci štyria zatknutí Čiernohorci boli po policajných výsluchoch odovzdaní prokuratúre, ktorá na nich okamžite podala návrh na vzatie do väzby. Presný priebeh tohto závažného zločinu, rovnako ako aj motív, prečo sa balkánsky gang zameral práve na 46-ročného Slováka, sú nateraz predmetom prebiehajúceho vyšetrovania a švajčiarske úrady nateraz ďalšie podrobnosti nekomentujú.