VIDEO Medvedica sa prechádzala aj s mláďatami po turistickom chodníku: Ľudia si ich fotili a natáčali!

BRATISLAVA - Či sa už chystáte na turistiku k nám, alebo k našim susedom, myslite na to, že les patrí zvieratám a tým je jedno, či sa nachádzajú hlboko v lese, alebo priamo na turistickom chodníku.
Z Poľsko prišlo upozornenie doplnené dychberúcim videom. Na záberoch je zachytená medvedica aj s tromi mladými. Zviera si vykračuje priamo po turistickom chodníku v blízkosti ľudí, na záberoch je dokonca vidieť v pozadí malé deti.
"V Chochołowskej doline bola priamo na turistickom chodníku pozorovaná medvedica s tromi mláďatami," upozorňuje stránka TATRY na sociálnej sieti Facebook.
Zviera síce nepôsobí na prvý pohľad agresívne, no už len samotná skutočnosť, že má pri sebe mladé, by mala v ľuďoch vzbudiť ostražitosť. Mnohí sa však namiesto toho, aby sa od zvieraťa vzdialili a nechali ho osamote prejsť, zvedavo obzerajú a medvediu rodinku si fotia a natáčajú. "Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pozorujte svoje okolie a v prípade stretnutia si udržujte bezpečnú vzdialenosť," odkázali.
Nejde o prvý tohtoročný prípad, keď bol medveď spozorovaný na turistickom chodníku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
Stránka TATRY vydala varovanie pre turistov aj minulý týždeň a upozorňovala na zvýšenú aktivitu medveďov na turistických trasiach. "V uplynulých dňoch pribudlo čoraz viac reportáží a videí medveďov pri turistických chodníkoch. Hory sú ich prirodzeným domovom, preto je možné ich stretnúť aj na miestach, kde trávia každý deň desiatky turistov," vysvetlili.
Odporúčajú, aby ste si pri turistike dali mimoriadny pozor:
- pozorujte svoje okolie a nevstupujte do hustých miest mimo chodníkov,
- nechoďte okolo a nosíte slúchadlá, odrezávajte sa od zvukov svojho okolia,
- nenechávajte za sebou jedlo ani odpadky,
- ak uvidíte medveďa, nepribližujte sa k nemu a nesnažte sa fotiť z blízka,
- zachovajte pokoj a pomaly sa pohybujte bezpečným smerom.
"Pamätajte, že jedna fotka alebo video nestojí za to riskovať vlastnú bezpečnosť. Rešpektujme prírodu a divoké zvieratá, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov z hôr," dodali.