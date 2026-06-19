Obamovci po rokoch znova pokope: Dospelé dcéry na seba strhli celú pozornosť!

CHICAGO - Chicago zažilo večer, na ktorý Amerika len tak nezabudne. Slávnostné otvorenie Obama Presidential Center sa zmenilo na veľkolepú prehliadku politických legiend, hollywoodskych hviezd a emotívnych rodinných momentov. No hoci sa na jednom mieste stretli bývalí prezidenti, svetoví lídri a držitelia Oscarov, najväčší rozruch vyvolali dve ženy, ktoré sa na verejnosti objavujú len výnimočne – dcéry Baracka a Michelle Obamových, Malia a Sasha. Po rokoch sa postavili po boku svojich rodičov a okamžite sa stali najfotografovanejšími osobami večera.
Američania si ich pamätajú ako malé dievčatá z Bieleho domu. Dnes má Malia Obama 27 rokov a Sasha Obama 25. Obe sa od odchodu rodiny z Washingtonu v roku 2017 zámerne vyhýbali reflektorom. Ich spoločné vystúpenie preto vyvolalo obrovský záujem médií aj hostí.
Na otvorenie dorazila zostava, aká sa vidí len výnimočne. Vedľa Baracka Obamu sedeli bývalí prezidenti Joe Biden, Bill Clinton a George W. Bush spolu s bývalými prvými dámami. Jeden muž však chýbal. Súčasný prezident Donald Trump sa na slávnosti nezúčastnil. Organizátori neuviedli oficiálny dôvod, no vzhľadom na dlhoročné napätie medzi Trumpom a Obamovcami jeho absencia nebola prekvapením.
Trojhodinová šou pripomínala skôr odovzdávanie hudobných cien než otvorenie prezidentského centra. Na pódiu vystúpili hudobné legendy vrátane Stevie Wonder, Bruce Springsteen, John Legend, Jennifer Hudson, Christina Aguilera, Bono, The Edge, Eddie Vedder, Marc Anthony, Tems, Common a skupina The Roots. Hostia vyzerali ako zoznam účinkujúcich na odovzdávaní Oscarov. Nechýbali Oprah Winfrey, Gayle King, Steven Spielberg, Tom Hanks, Stephen Colbert či David Letterman. Zo sveta politiky dorazili aj Angela Merkelová a Justin Trudeau.