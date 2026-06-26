Ďalšie deti zabudnuté na horúčave v AUTE! Hasiči nemali na výber, keď rozbili okno, nasledovalo...

PRAHA - Pražskí hasiči dnes zasahovali v ulici Pri Dekanke, kde v zamknutom osobnom aute zostali dve deti. Hasiči rozbili bočné okno a deti odovzdali do starostlivosti záchrannej službe, informovali na sieti X. Policajti a odborníci opakovane upozorňujú, že ľudia nemajú vo horúčavách ani na krátku chvíľu nechávať deti či zvieratá v zaparkovaných vozidlách. V Prahe sa dnešné popoludňajšie teploty pohybovali okolo 35 stupňov v tieni.
V uzavretom aute teploty dramaticky stúpajú a hrozí nebezpečné prehriatie organizmu. Napriek tomu sa s takýmito situáciami hasiči, policajti a záchranári každoročne cez leto stretávajú.
"Upozorňujeme, že takto vysoké teploty môžu teplotu v aute zvýšiť v priebehu chvíle o desiatky stupňov. To môže byť veľmi nebezpečné ako pre dospelé osoby, tak aj pre deti alebo domácich maznáčikov," zdôraznili hasiči.