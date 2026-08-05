Ľudia kričali a utekali: Filipíny zasiahli silné otrasy s magnitúdou 6,3

MANILA - Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v stredu juh Filipín, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Bezprostredne neboli hlásené zranenia ani materiálne škody, píše o tom agentúra AFP.
Zemetrasenie podľa USGS udrelo 32 kilometrov juhozápadne od malého ostrova Sarangani o 12.14 h miestneho času (06.14 h SELČ) a nebola vydaná výstraha pred vlnou cunami. Miestny záchranár pre agentúru AFP uviedol, že otrasy nastali v čase, keď množstvo ľudí čakalo na dávky od štátu. „Otrasy boli celkom silné. Videl som ľudí panikáriť. Behali a kričali. Zemetrasenie nastalo v čase, keď miestna samospráva poskytovala finančné dávky, takže bolo veľa ľudí na súde, ale všetci sú v bezpečí,“ dodal.
Začiatkom júna zasiahlo okolie priľahlého ostrova Mindanao zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si vyžiadalo najmenej 76 obetí na životoch. Po otrasoch sa zrútili budovy a hlásené boli aj veľké výpadky elektrickej energie. Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne časté. Súostrovie leží v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známej aj ako Tichomorský ohnivý kruh, ktorú vytvárajú hranice viacerých tektonických platní.