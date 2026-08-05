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R1 ako z akčného filmu: VIDEO Drogový vodič unikal polícii, zastavil ho až defekt

Vodič pod vplyvom drog na R1 skúsil utiecť hliadke
Vodič pod vplyvom drog na R1 skúsil utiecť hliadke (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
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TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Na rýchlostnej ceste v Banskej Bystrici policajná hliadka v nedeľu (2. 8.) prenasledovala vodiča, ktorý nereagoval na výzvu na zastavenie. Muž bol pod vplyvom drog a pri jazde narazil aj do zvodidiel, pri úniku ho zastavil až defekt. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K udalosti na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici došlo v nedeľu popoludní po tom, ako okolo policajnej hliadky na úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu (km/h) prešlo vozidlo rýchlosťou približne 160 km/h. Policajti zapli svetelnú a zvukovú signalizáciu, vodič však na výzvy na zastavenie nereagoval.

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Vodič pod vplyvom drog na R1 skúsil utiecť hliadke (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

„Pokračoval v nebezpečnej jazde, počas ktorej ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Nezastavil ho ani náraz do zvodidiel, pri ktorom sa aktivovali airbagy na spolujazdcovej strane. V jazde pokračoval až do momentu, keď po prejazde cez deliaci ostrovček dostal defekt a s vozidlom zastavil,“ priblížila polícia.

Za volantom unikajúceho vozidla sedel 41-ročný vodič, u ktorého policajti zaistili vrecko s marihuanou. „Orientačné testy a neskôr aj skríning v zdravotníckom zariadení potvrdili v jeho tele prítomnosť metamfetamínu,“ dodala polícia s tým, že muž prišiel na mieste o vodičský preukaz a policajti ho eskortovali na diaľničné oddelenie k ďalším procesným úkonom.

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