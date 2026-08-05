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FOTO Desivý pohľad na bývalú missku Simonu Brnovú: Kosti by ste jej zrátali!

Simona Brnová Slobodníková Zobraziť galériu (20)
Simona Brnová Slobodníková (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Exmisska Simona Brnová si užíva dovolenku pri mori, odkiaľ zverejnila sériu odvážnych záberov v červených dvojdielnych plavkách. Pozornosť púta najmä jej extrémne štíhla postava, na ktorej výrazne vidno rebrá aj chrbticu.

Simona Brnová Slobodníková sa do povedomia verejnosti dostala ako druhá vicemiss Slovensko v roku 2003. V tom čase patrila medzi najkrajšie Slovenky a po súťaži krásy sa pravidelne objavovala v spoločnosti aj na rôznych módnych podujatiach. Dnes sa venuje najmä rodine a svoje súkromie si stráži oveľa viac než v minulosti.

Exmisska je hrdou mamou dvoch synov Adama a Mathiasa. Jej súkromný život však nebol vždy zalitý slnkom. Po deviatich rokoch stroskotalo jej manželstvo s podnikateľom Andrejom Brnom, s ktorým sa oficiálne rozviedla v roku 2020. O rok neskôr našla šťastie po boku známeho fitness trénera Janyho Landla. Ani tento vzťah však nemal dlhé trvanie a po približne pol roku sa ich cesty rozišli. Odvtedy Simona žiadneho partnera verejnosti nepredstavila a svoj milostný život si necháva pre seba.

O to aktívnejšia je na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľa momenty zo svojho súkromia či ciest do zahraničia. Najnovšie sa pochválila sériou záberov z dovolenky pri mori. Na skalách zapózovala v výrazných červených dvojdielnych plavkách, ktoré doplnila slnečnými okuliarmi a rozviatymi vlasmi. Fotografie pôsobia ako z profesionálneho fotenia a okrem jej ženských kriviek či výrazného dekoltu okamžite upútala aj jej štíhla postava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri niektorých pózach totiž bývalej misske výrazne vystupujú rebrá aj chrbtica, čo ešte viac zvýrazňuje jej útlu siluetu. Simona si však dovolenku pri mori očividne užíva plnými dúškami a z fotografií je cítiť uvoľnenú letnú atmosféru, slnko aj pohodu.

 

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