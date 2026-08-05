Handlovská banská tragédia stále nemá bodku: Súd zrušil rozsudok a kauza pokračuje

TRENČÍN/PRIEVIDZA - Kauzu tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009 ešte súdy definitívne neuzatvorili. Senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne zrušil rozsudok Okresného súdu (OS) v Prievidzi v celom rozsahu a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.
Chýbajú dôkazy
„V odôvodnení rozsudku OS chýbajú senátu KS konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie, a to znemožňuje posúdenie správnosti skutkových zistení, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie,“ informoval o tom hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.
Odvolací súd konštatoval, že obsah spisového materiálu dáva podklad k informáciám o tom, že banskému nešťastiu v časovej postupnosti predchádzala zápara, ktorá mala viesť k vzniku pretrvávajúceho požiaru a následne malo dôjsť k explozívnemu vyhoreniu horľavého plynu. „Povinnosti vedúceho likvidácie havárie mali postupne vykonávať službukonajúci dispečer, pracovník inšpekčnej služby a zástupca vedúceho likvidácie havárie. Bez jasného ustálenia konkrétnych skutkových okolností vrátane časového vývoja rozsahu havárie nie je vôbec možné pristúpiť k posudzovaniu, či obžalovaní svojimi konaniami, ktoré sú predmetom tohto trestného stíhania, bezprostredne zvýšili všeobecné nebezpečenstvo alebo sťažili jeho odvrátenie alebo zmiernenie,“ priblížil ďalej Tarabus.
Nový sudca
Bude podľa neho potrebné, aby sa OS zameral na objasnenie konkrétneho skutkového priebehu havárie a vývoja jej rozsahu v čase, vrátane časovo identifikovanej činnosti osôb podieľajúcich sa na jej likvidácii a dotknutých jej následkami. Kauzou výbuchu na OS v Prievidzi sa bude zaoberať nový sudca. „Sudcovi, ktorý mal vec pôvodne pridelenú, prerušil minister spravodlivosti výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. februára z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Predmetná trestná vec preto bola pridelená inému sudcovi,“ ozrejmil Tarabus.
Tragický výbuch
Senát KS v Trenčíne sa kauzou zaoberal po tom, čo sa proti rozsudku OS v Prievidzi odvolala obhajoba. Pôvodne trojicu obžalovaných - Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. súd uznal opätovne za vinných vo februári 2025. Uložil im niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákaz činnosti. Oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020 samosudca uložil obžalovaným tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Kauzou sa prievidzský súd zaoberal po tretí raz. V odôvodnení svojho rozsudku skonštatoval, že sa opieral o vykonané dokazovanie, odborné vyjadrenia, znalecké posudky a vyjadrenia svedkov, všetci traja obžalovaní sa podľa neho dopustili prečinu všeobecného ohrozenia. Podľa súdu nie je možné skonštatovať, že obžalovaní spôsobili požiar a výbuch, na nešťastí mala podiel ich nedbanlivosť. Jeden z obžalovaných, Ladislav H., vlani v lete zomrel. Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčším banským nešťastím v novodobej histórii Slovenska.