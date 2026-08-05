Nový trik vodičov: S takto upravenou ŠPZ ich kamery radarov nezachytia! Vyhýbajú sa pokutám

LONDÝN – Na európskych cestách sa rozmohol nešvár, ktorý robí vrásky na čele policajtom aj výrobcom stacionárnych radarov. Čoraz viac motoristov prechádza na špeciálne modifikované tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ). Zatiaľ čo pre ľudské oko vyzerajú úplne bežne, pre automatizované kamerové systémy sú prakticky neviditeľné!
Za týmto trikom nestojí žiadna sci-fi technológia. Tabuľky s evidenčnými číslami bývajú opatrené špeciálnou reflexnou vrstvou, priehľadnou fóliou alebo mierne upravenými znakmi. Keď auto prejde okolo radaru alebo stacionárnej kamery, odraz svetla a špeciálna vrstva spôsobia, že kamerový systém vyhodnotí EČV ako nečitateľné alebo neúplné. Výsledok? Auto fyzicky cez úsek prejde nepovolenou rýchlosťou, no pokuta majiteľovi poštou nikdy nedorazí.
Podľa zistení odborníkov z Veľkej Británie má takto upravenú značku už jedno z 15 áut na cestách. Zneužívanie „neviditeľných“ ŠPZ však už dávno nie je len o vyhýbaní sa pokutám za rýchlosť či neplatnú diaľničnú známku. Bývalý policajný dôstojník Chris Shepherd varuje, že takéto značky vo veľkom využívajú najmä zložky organizovaného zločinu. Informuje o tom portál Autocar.
V Británii smiešny trest, na Slovensku hrozí až tisíceurová pokuta
Vo Veľkej Británii označujú tamojší poslanci trh s evidenčnými číslami za "divoký západ", keďže tam pôsobí vyše 35-tisíc rôznych predajcov tabuliek. Pokuta za používanie takejto značky je tam navyše smiešnych 100 libier (cca 117 eur), čo mnohých nepoctivých vodičov neodradí.
Slovenská legislatíva je však voči špekulantom nastavená nepomerne prísnejšie. Kúpa či výroba takejto tabuľky sama o sebe síce nie je trestná, akýkoľvek zásah do podoby ŠPZ, ktorý sťažuje alebo znemožňuje jej čitateľnosť, je však závažným priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Ako upozorňuje portál Autoviny, zatiaľ čo v blokovom konaní na mieste vám policajti môžu uložiť blokovú pokutu, v správnom konaní sa sankcia pre špekulanta na Slovensku môže vyšplhať až na tisíc eur!
I keď Slovensko zatiaľ nehlási tak masívny rozmach „neviditeľných“ ŠPZ ako západné krajiny, s postupným rozširovaním automatizovaných radarových systémov na diaľniciach a v mestách hrozí, že po tomto nebezpečnom triku siahnu aj slovenskí vodiči. Výrobcovia kamerových systémov však už dnes vyvíjajú novú generáciu skenerov, ktoré dokážu odhaliť aj špeciálne reflexné vrstvy.