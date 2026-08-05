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Trump dáva Iránu poslednú šancu: USA absolvovali celodenné rokovania s Teheránom

Americký prezident Donald Trump vystupuje z lietadla Air Force One na medzinárodnom letisku v Las Vegas
Americký prezident Donald Trump vystupuje z lietadla Air Force One na medzinárodnom letisku v Las Vegas (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
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TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že Spojené štáty absolvovali v utorok „celodenné rokovania“ s Iránom. Označil ich za pozitívne a Teheránu pohrozil ďalšími útokmi, ak neuzavrie dohodu s Washingtonom. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Viedli celodenné rokovania... Máme veľmi dobré rozhovory,“ povedal Trump v relácii Fox News @ Night. Šéf Bieleho domu ešte v pondelok vyhlásil, že na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín súhlasil, že USA budú pokračovať v rokovaniach s Iránom. Teheránu dal „poslednú šancu“, aby uzavrel dohodu a vyhol sa americkým útokom. Iránske ministerstvo zahraničných vecí následne tieto tvrdenia poprelo.

Sprostredkovanie mieru

Katar v utorok oznámil, že sprostredkovatelia dosahujú pokrok v snahe ukončiť vojnu na Blízkom východe, ale momentálne nie sú naplánované žiadne priame rokovania. Hormuzský prieliv bude podľa Trumpa „čoskoro otvorený“. „Ak z toho opäť vycúvajú, budú naozaj tvrdo zasiahnutí,“ dodal vo Fox News @ Night.

Boj o Hormuz

Túto kľúčovú námornú trasu Irán blokoval po začiatku vojny na Blízkom východe. Predošlá dohoda medzi krajinami o pozastavení konfliktu, ktorý vypukol 28. februára, v júli zlyhala a Teherán odvtedy posilnil svoju kontrolu nad prielivom.

Viac o téme: RokovaniaUSADonald TrumpIránHormuzský preliv
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