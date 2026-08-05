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Diplomatická roztržka v Južnej Amerike: Brazília znížila zastúpenie v Argentíne

Ilustarčné foto
Ilustarčné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRAZÍLIA/BUENOS AIRES - Brazílska vláda v utorok oznámila, že znižuje svoju diplomatickú prítomnosť v Argentíne. Krízu medzi oboma krajinami vyvolali opakované urážky argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho voči brazílskemu náprotivku Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

Brazília oznámila, že znižuje zastúpenie v Argentíne na úroveň chargé d’affaires a argentínskeho veľvyslanca požiadala, aby opustil krajinu, potvrdilo argentínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Ostré slová Mileiho

K eskalácii napätia došlo dva dni po najnovších urážkach Mileiho na adresu brazílskeho prezidenta. „Je to zlodej, je skorumpovaný, bol odsúdený za krádež a korupciu, bol vo väzení, takže je pravda, že ho môžeme nazvať trestancom,“ povedal Milei o Lulovi počas rozhovoru odvysielaného v nedeľu v argentínskej televízii. Podobné poznámky vyslovil aj počas svojho prejavu v Brazílii minulý mesiac, kedy okrem iného podporil Flávia Bolsonara ako Lulovho súpera v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

Odvolaný veľvyslanec

Brazília v reakcii na Mileiho prejav odvolala svojho veľvyslanca v Argentíne Julia Bitelliho. Hovorca brazílskej diplomacie pre AP potvrdil, že Bitelli sa do Argentíny nevráti dovtedy, kým bude tamojší prezident pokračovať v agresívnych poznámkach na adresu Lula. Brazílsky prezident sa k Mileiho komentárom nevyjadril. Vzťahy medzi nimi sú napäté od nástupu argentínskeho lídra do funkcie v decembri 2023. Milei je zároveň blízkym spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva tiež vedie spor s Lulom.

Súčasný prezident Brazílie zastával tento post aj v rokoch 2003 až 2010. V roku 2017 ho za korupciu a pranie špinavých peňazí odsúdili a vo väzení strávil 580 dní. Neskôr jeho rozsudok zrušil brazílsky Najvyšší súd. Do funkcie prezidenta sa Lula vrátil v roku 2023.

Viac o téme: SporBrazíliaArgentínaDiplomatické vzťahyLuiz Inácio Lula da SilvaJavier Milei
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