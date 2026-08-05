Kalifornský požiar má vinníka: Iskra z veže energetickej firmy spôsobila miliardové škody

LOS ANGELES - Zodpovednosť za jeden z rozsiahlych požiarov začiatkom minulého roka v Los Angeles nesie miestna energetická spoločnosť Southern California Edison (SCE). Požiar, ktorý dostal pomenovanie Eaton Fire, spôsobila iskra z poškodenej vysielacej veže, ktorá zapálila suchú vegetáciu. V utorok to po viac ako 18-mesačnom vyšetrovaní uviedol miestny hasičský zbor. Upozornila na to agentúra AFP.
Požiar vypukol 7. januára 2025 a pre dlhotrvajúce sucho a vietor zničil územie s rozlohou viac ako 56 štvorcových kilometrov v blízkosti miest Pasadena a Altadena. Zomrelo 17 ľudí a zhorelo približne 9400 budov. Úplne uhasený bol 31. januára.
Príčina požiaru
Na základe analýzy odborníkov v oblasti metalurgie a elektrotechniky hasičský zbor okresu Los Angeles vo vyšetrovacej správe uviedol, že požiar „bol spôsobený elektrickou poruchou na vyradenej prenosovej veži spoločnosti Southern California Edison“. Veže v blízkosti vysokonapäťových vedení bola už desaťročia mimo prevádzky, ale stále mohla byť napájaná elektrickou energiou. V noci, keď vypukol požiar, „elektrické oblúky vymrštili žeravé kovové častice, ktoré dopadli na horľavé miesta so suchou vegetáciou pri úpätí stožiarov,“ uvádza sa v správe.
Spoločnosť SCE už priznala svoju zodpovednosť a na jeseň zriadila kompenzačný fond pre obete požiaru, aby sa vyhla zdĺhavým a nákladným súdnym konaniam. Podľa hovorcu spoločnosti Davida Eisenhauera doteraz prostredníctvom fondu vyplatili obetiam odškodné viac ako 375 miliónov dolárov.