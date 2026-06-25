OHAVNÁ VRAŽDA Matka dopichala nožom mentálne postihnutú dcéru (†7)! Po priznaní chcela spáchať samovraždu

KOLÍN NAD RÝNOM - matka, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, nezvládla svoj osobný život. Jedného dňa zaútočila nožom na vlastnú dcéru, ktorá trpela mentálnym postihnutím. Na polícii sa priznala k vražde, pričom po čine chcela spáchať samovraždu. Súd jej vymeral nepodmienečný trest odňatia slobody. Ona ale nesúhlasí.
Dcéru bodla takmer 100-krát
Žena podľa obžaloby zabila svoju dcéru vlani v októbri vo svojom byte v Kolíne. Na triednej schôdzke sa dozvedela, že jej mentálne postihnuté dievčatko nezvláda školu, bude potrebovať väčšiu starostlivosť a bude nutné ju preradiť do triedy detí s postihnutím. Keď dievča ležalo v posteli zasadilo jej 96 bodných rán. Dcéra bola nahor a snažila sa brániť. Zomrela na mnohopočetné poranenia dýchacích ciest a vnútorných orgánov a masívne krvácanie.
Miloslava Zagarová za to navrhla matku potrestať dvadsaťročným trestom. Za poľahčujúce okolnosti považuje iba ženín skorší bezúhonný život a vyhlásenie viny. Naopak ďalšie okolnosti prípadu jej priťažujú. "S ohľadom na závery najmä psychologickej a psychiatrickej časti znaleckého posudku ale nemožno uvažovať o uložení výnimočného trestu," vyhlásila žalobkyňa. Podľa znalcov totiž žena už veľmi pravdepodobne čin nezopakuje a má veľkú šancu na resocializáciu.
Z výnimočného trestu je väzenie na 15 rokov
Advokát zdravotnej sestry naopak navrhol súdu, aby jej trest mimoriadne znížil pod dolnú pätnásťročnú trestnú sadzbu. Podľa neho prechádzala veľmi ťažkým životným obdobím. "Myslela si tiež, aj keď pravdepodobne mylne, že sa dcéra nemôže dožiť dospelosti," uviedol. Predseda trestného senátu Lukáš Barnet potom uviedol, že za postačujúci považuje osemnásťročný trest. Žena je podľa neho relatívne mladá a môže sa znova začleniť do spoločnosti.
Kruté oznámenie zo školy
Žena na včerajšom hlavnom pojednávaní (streda 24. júna) uviedla, že bola zúfalá. S dcérou žila sama, otec dievčaťa sa o ňu nezaujímal, ani neplatil výživné. Dievčatko podľa nej malo genetické ochorenie a jej mentálny stav sa v poslednom čase zhoršil. Oznámenie zo školy pre ňu bolo podľa jej výpovedí poslednou kvapkou. Aj dcéra bola z neho nešťastná. "Hovorila som si, že to nikam nevedie," povedala.
Údajne sa mala predávkovať
Po príchode zo školy sa žena rozhodla zabiť. Podľa svojej výpovede prehltla veľké množstvo práškov. Následne sa ale rozhodla, že by dcéra mala zomrieť s ňou. Už v malátnom stave ju pobodala, ale pamätá si iba niekoľko prvých rán. Dnes jej príde neuveriteľné, že mohla dievčatko bodnúť toľkokrát. Toto jej vyhlásenie však označila Zagarová za účelové. Žena sa podľa nej snažila presvedčiť súd, že za celý útok nie je zodpovedná.
"Motívom bola kombinácia frustrácie a bezradnosti," vyhlásil o ženinom čine znalec. Podľa znaleckých posudkov žena netrpí duševnou poruchou ani nebola pod vplyvom žiadnych látok. Je však emocionálne nestabilný. Žena bola podľa znalca tiež dlhodobo vyčerpaná a zlé správy zo školy boli spúšťačom činu.