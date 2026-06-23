TOTO je najsexi fanúšička MS vo futbale: Získala aj modelingovú zmluvu! Potom prišiel šok

LONDÝN - Stačil jeden televízny záber a neznáma tínedžerka sa počas futbalových majstrovstiev sveta stala internetovou senzáciou. Získala lukratívnu zmluvu, o ktorej mnohé modelky len snívajú. Jej rozprávkový príbeh však netrval dlho.
Majstrovstvá sveta vo futbale často prinášajú nové hviezdy. Niekedy však nejde o futbalistov, ale o ľudí v hľadisku. Presne to sa stalo počas šampionátu v Brazílii v roku 2014, keď sa pozornosť médií nečakane upriamila na mladú belgickú fanúšičku.
Zatiaľ čo belgická reprezentácia s generáciou okolo Kevina De Bruyneho, Edena Hazarda a Romelua Lukakua postupovala turnajom, internet začal riešiť úplne inú tvár.
Jeden záber stačil na celosvetovú slávu
Počas skupinového zápasu Belgicka proti Rusku zachytili televízne kamery na tribúne mladú blondínku povzbudzujúcu svoj tím.
Sedemnásťročná Axelle Despiegelaere mala v rukách pompony v belgických farbách a na hlave čiapku s čertovskými rohmi v národných farbách. Fotografie z legendárneho štadióna Maracanã sa okamžite začali šíriť internetom.
Zo dňa na deň sa z neznámej študentky stala virálna senzácia. Na sociálnych sieťach ju ľudia označovali za najkrajšiu fanúšičku turnaja či dokonca za najsexi fanúšičku svetového šampionátu, píše Daily Star.
Kozmetický gigant jej otvoril dvere
Nečakaný mediálny ohlas nezostal bez povšimnutia ani vo svete reklamy.
Záujem o mladú Belgičanku prejavila spoločnosť L'Oréal, ktorá jej ponúkla modelingovú spoluprácu. Axelle sa stala tvárou kampane na sociálnych sieťach, propagovala kozmetické produkty a natáčala videá s radami o starostlivosti o vlasy.
Zdalo sa, že pred sebou má sľubnú kariéru a že jej život nabral úplne nový smer.
Jeden príspevok všetko zmenil
Rozbehnutá spolupráca však narazila na nečakaný problém. Krátko po podpise zmluvy zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej sedela s loveckou puškou vedľa zastreleného oryxa, druhu púštnej antilopy. K snímke pridala kontroverzný komentár, v ktorom okrem iného žartovala o love Američanov.
Príspevok vyvolal okamžitú vlnu kritiky. Mnohí používatelia sociálnych sietí ho označili za nevhodný a urážlivý.
Axelle sa následne snažila situáciu vysvetliť a uviedla, že nikoho nechcela uraziť a išlo len o vtip. Negatívne reakcie však už naberali na sile.
Sen o modelingu sa skončil rovnako rýchlo ako začal
Po vypuknutí škandálu spoločnosť L'Oréal spoluprácu s mladou Belgičankou ukončila.
Kozmetická firma síce oficiálne nepotvrdila, že dôvodom bola práve sporná fotografia, no časová súvislosť bola zrejmá. Kariéra, ktorá sa začala jediným televíznym záberom, sa tak skončila len niekoľko týždňov po svojom štarte.
Dnes žije úplne iný život
Od futbalového šampionátu uplynulo už dvanásť rokov a život Axelle Despiegelaere sa výrazne zmenil.
Dnes pôsobí v Belgicku ako spoluzakladateľka rodinnej developerskej a investičnej spoločnosti Spinvest Group. V roku 2022 sa vydala za partnera Emila Steyaerta a v decembri 2024 sa im narodilo prvé dieťa.
Príbeh ženy, ktorú preslávila jediná sekunda v televíznom prenose, tak napokon nabral úplne inú podobu, než mnohí očakávali počas futbalového leta v Brazílii.