Bývalá starostka rozvášnila davy pikantnou fotkou z MS vo futbale! Vytasila sexi DEKOLT, aktivistov pobúrila

MEXIKO – Majstrovstvá sveta vo futbale sa tohto roku konajú premiérovo až v troch krajinách. Jedným z organizátorov je aj Mexiko. Sociálne siete zaplavili obrázky bývalej starostky z tejto krajiny, ktorá nemá očividne žiadny problém so zahalením svojho hrudníka.
Počas vystúpení Mexika na Mundiale 2026 nepúta len skvelá hra domácich futbalistov. Na tribúnach sa to len tak hemží krásnymi fanúšičkami. Jednou z nich je aj bývalá mexická starostka, ktorá sa stala doslova hitom sociálnych sietí.
Poriadne sa odviazala
Sandra Cuevasová (40) pôsobila ako starostka Cuauhtémocu. Dnes je ale známa skôr ako nádherná fanúšička Mexika. Pozornosť na seba upútala počas jedného zo zápasov, kedy fandila len v tričku na ramienkach. Takýmto spôsobom ale odhalila svoje prednosti. Píše o tom britský The Sun.
Komentáre na jej osobu sa objavili takmer ihneď. Cuevasovú rozčúlilo, že mnohé z nich sú negatívne a rozhodla sa veľmi vtipne vyjadriť.
"Tak ľudia, čo mám robiť? Nemôžem sa len tak vyzliecť. Neberiem to ako útok na svoju osobu. Nájdu sa aj takí, ktorí to zoberú tak, ako to je. Ale takí sme my Mexičania."
Nemala oblečený dres
Cuevasová bola odfotená na nedávnom zápase Mexika v tielku s hlbokým výstrihom. Okolo pása mala zrejme uviazaný mexický futbalový dres. Mnohým prekáža, že ho nemala oblečený, ako mnohí fanúšikovia okolo nej. Dnes pracuje bývala starostka ako koordinátorka politického hnutia Mexico Nuevo.