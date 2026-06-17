Zadržali Slováka podozrivého z vykrádania bankomatov: Ukrýval sa u našich susedov

BUDAPEŠŤ - Maďarská polícia v Budapešti zatkla Slováka podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín na Slovensku. Oznámila to v stredu na svojej webovej stránke police.hu.
Polícia vo vyhlásení uvádza, že v máji 2026 na Slovensku vyhodil do vzduchu a vykradol niekoľko bankomatov muž, ktorý po spáchaní činov ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Zatkli ho 12. júna v podzemnej garáži obytného domu v budapeštianskej mestskej časti Ferencváros.
Pri zásahu v jeho byte policajti našli a zaistili viaceré dôkazy použité pri páchaní trestnej činnosti – masku, čelovú lampu, ukradnuté evidenčné čísla vozidiel, nepriestrelnú vestu, rukavice a zbraň na gumové projektily. Okrem toho zaistili aj komponenty na výrobu výbušnín, vrátane časovacieho zariadenia, rádiových diaľkových ovládačov a rozbušiek.
Na zadržaní 28-ročného Slováka, ktorý bol v minulosti odsúdený za ozbrojenú lúpež a iné závažné trestné činy, sa podieľalo Riaditeľstvo budapeštianskej polície (BRFK), Národná ochranná služba (Nemzeti védelmi szolgálat) aj príslušníci protiteroristickej jednotky TEK. Miesto pobytu muža, na ktorého polícia SR vydala európsky zatykač, zistili vyšetrovatelia po analýze informácií od slovenských a českých partnerských orgánov.
BRFK začala voči Slovákovi trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu zneužitia výbušnín alebo výbušných látok a vzala ho do väzby. Keďže v Maďarsku nespáchal žiadny bombový útok ani podobný trestný čin, o jeho vydaní budú orgány rokovať so zahraničnými partnermi.